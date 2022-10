Palmeiras vira sobre Athletico-PR e seca rivais para ser campeão

Garoto Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e foi o destaque da partida em Curitiba

O jovem fenômeno Endrick impediu o que seria a primeira derrota na condição de visitante do Palmeiras no Brasileirão e mudou a história de uma partida complicada na Arena da Baixada. Em Curitiba, o garoto teve participação decisiva no triunfo de virada, por 3 a 1, sobre o Athletico-PR que deixa o líder do torneio ainda mais próximo de levantar o troféu.

Endrick foi acionado no intervalo, quando o Palmeiras perdia por 1 a 0 depois de uma primeira etapa ruim, cheia de erros. O jovem entrou na vaga de Danilo disposto a alterar o panorama do duelo e foi o que ele fez.

Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras – Foto: Dido Henrique / W9 Press / Estadão Conteúdo

Participou do primeiro gol ao aproveitar vacilo da zaga em lance que resultou no gol de Gustavo Scarpa e anotou o segundo, de cabeça, para decretar a virada. No fim, Gustavo Gómez assinalou o terceiro e selou a virada que deixa o Palmeiras com quase as duas mãos no troféu.

Invicto há 19 partidas e líder do Brasileirão desde a décima rodada, o Palmeiras soma 74 pontos e será campeão já nesta quarta-feira caso Internacional e o arquirrival Corinthians não vençam seus jogos. Os gaúchos enfrentam o Ceará e os paulistas, o Fluminense. O Athletico-PR jogará no sábado a partida mais importante do ano. Em Guayaquil, no Equador, decide com o Flamengo o título da Libertadores.

O Palmeiras conseguiu dominar o rival nos primeiros minutos jogando num terreno em que tradicional tem dificuldade. Foi superior e criou chances com Rony, Dudu e Scarpa. No entanto, o Athletico-PR, mesmo com reservas, passou a controlar a partida à medida que começou a encontrar espaços na defesa palmeirense.

O zagueiro Matheus Felipe aproveitou uma dessas brechas, avançou com a bola e arriscou da intermediária. O que parecia um chute despretensioso se transformou num golaço. A pancada morreu no ângulo esquerdo de Weverton. Sem poder ofensivo, o Palmeiras abusou das bolas longas e foi neutralizado pelo rival até o intervalo.

Abel Ferreira notou que seu time precisava de mudança para modificar o cenário de um jogo duro em Curitiba. Por isso, lançou mão de Endrick, dando ao garoto a oportunidade de jogar 45 minutos pela primeira vez desde que subiu aos profissionais. A estrela cria da base não decepcionou. Veloz, habilidoso e dedicado, o atacante mostrou inteligência e garra para roubar a bola de Pedro Henrique e rolar para Dudu. O camisa 7 perdeu o gol, mas a bola voltou para Scarpa empatar aos 13 minutos.

Aos 24, Rony, deslocado para a ponta, cruzou na cabeça de Endrick, que se antecipou à marcação para marcar seu primeiro gol pelos profissionais e se tornar o mais jovem da história do Palmeiras ao festejar um gol.

Felipão promoveu todas as substituições a que tem direito. Mas seu time, nocauteado, não reagiu e ainda levou mais um gol. Jogada repetida com sucesso várias vezes no torneio, Scarpa bateu escanteio na cabeça de Gómez, que sacramentou o triunfo no Paraná.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 3 PALMEIRAS

ATHLETICO-PR – Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández (Pedro Henrique) e Pedrinho; Hugo Moura (Erick), Bryan Garcia (Matheus Fernandes) e Léo Cittadini; Vitor Bueno (Vitinho); Rômulo e Vitor Roque (Cuello). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Endrick), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta); Mayke (Gabriel Menino), Dudu (Tabata) e Rony (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (Fifa).

CARTÕES AMARELOS – Gómez, Rômulo, Bryan García, Murilo, Scarpa, Piquerez

CARTÃO VERMELHO – Cuello.

PÚBLICO – 20.502 torcedores.

LOCAL – Arena da Baixada.