Palmeiras vai encarar sequência de jogos difíceis pelas próximas semanas; veja lista

O Palmeiras vai viver uma maratona de partidas de alta dificuldade entre o final de julho e agosto. A sequência já era complicada, mas tornou-se ainda mais árdua com a definição do confronto com o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, conforme definido por sorteio realizado pela CBF na quinta-feira.

A situação fez torcedores evocarem, nas redes sociais, a repetida brincadeira sobre o “pacto” do time de Abel Ferreira, que coleciona títulos e resultados em situações adversas ao longo dos últimos anos.

É o caso do 4 a 3 sobre o Botafogo no segundo turno do Brasileirão do ano passado, essencial para a conquista nacional, da goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo na final do Paulistão após derrota por 3 a 1 no jogo de ida e da conquista da Libertadores sobre o Flamengo em 2021, com gol de Deyverson graças a erro de Andres Pereira. Os três times citados, aliás, estão no “mês insano” alviverde.

O primeiro jogo com os flamenguistas será na semana do dia 31 de julho e o segundo na semana do dia 7 de agosto. Entre as duas partidas, dois duelos de peso pelo Brasileirão. No dia 4, o adversário é o Internacional, fora de casa. Já no dia 11, após a rodada de volta da Copa do Brasil, os palmeirenses cruzam novamente o caminho do Flamengo, no Maracanã.

Passados os três encontros com o clube rubro-negro, a jornada espinhosa continua com o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo, dia 14, no Engenhão. Quatro dias depois, o Palmeiras faz clássico com o São Paulo no Allianz Parque, mesmo local da partida de volta com os botafoguenses, marcada para dia 21.

Confira os 10 próximos jogos do Palmeiras:

20/07 – Palmeiras x Cruzeiro (21h) – Brasileirão

24/07 – Fluminense x Palmeiras (21h30)- Brasileirão

27/07 – Palmeiras x Vitória (19h) – Brasileirão

31/07 (a confirmar) – Flamengo x Palmeiras (16h) – Copa do Brasil

04/08 – Internacional x Palmeiras (19h) – Brasileirão

07/08 (a confirmar) – Flamengo x Palmeiras – Copa do Brasil

11/08 – Flamengo x Palmeiras (16h) – Brasileirão

14/08 – Botafogo x Palmeiras (21h30) – Libertadores

18/08 – Palmeiras x São Paulo (16h) – Brasileirão

21/08 – Palmeiras x Botafogo (21h30) – Libertadores