Palmeiras ultrapassa Corinthians em força de marca, São Paulo sobe para 3º e Flamengo lidera

O Palmeiras ultrapassou o Corinthians e se tornou a segunda marca mais forte do futebol brasileiro, segundo o relatório da consultoria de avaliação de marcas Brand Finance Futebol 50 2024. A força da marca Palmeiras ficou em 70,4, enquanto a do Corinthians caiu de 74,3 para 62,5, o que provocou a ultrapassagem. O Flamengo continua na liderança. A força da marca é um indicador da consultoria que pondera investimento em marketing, patrimônio e desempenho dos negócios.

Em relação ao valor da marca, os dois times tiveram ganhos. O Palmeiras viu seu valor aumentar em 9%, para US$ 85,1 milhões. Já o Corinthians teve aumento de 27% em seu valor de marca, para US$ 49,1 milhões.

A marca mais valiosa do País continua sendo a do Flamengo. O valor da marca do time carioca teve ligeira queda de 2%, sendo avaliada em US$ 99,9 milhões. O índice de força da marca do clube teve declínio marginal de 77,8 para 74,9, mas continua sendo o mais forte entre as marcas do futebol brasileiro.

Segundo a Brand Finance, a resiliência do Flamengo se deu graças a um dos maiores acordos de patrocínio da história do futebol brasileiro com a empresa de apostas Pixbet. “No entanto, isto foi insuficiente para manter um lugar no ranking deste ano das 50 marcas de futebol mais valiosas do mundo, sem que nenhum clube da Série A aparecesse como resultado do forte crescimento noutras regiões”, escreveu a consultoria.

Já o São Paulo fez avanços notáveis, com o valor de sua marca aumentando 55%, para US$ 55,7 milhões. O crescimento levou o São Paulo da quinta posição para se tornar a terceira marca mais valiosa do futebol brasileiro.

De acordo com Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance do Brasil, a avaliação das marcas dos clubes de futebol serve para dimensionar o crescimento tanto do time quanto do negócio, pois ela fortalece o engajamento com os torcedores, atrai patrocinadores e aumenta as receitas provenientes de produtos licenciados e direitos de transmissão.

A consultoria também destacou iniciativas estratégicas de negócios que motivaram o sucesso financeiro dos clubes, como a transformação digital, com Flamengo e Palmeiras liderando com campanhas digitais inovadoras e experiências virtuais de torcedores, que ampliaram seu alcance global e impulsionaram as vendas de mercadorias. Também foi mencionado o compromisso do Santos em estimular jovens talentos, que levou a acordos de transferência lucrativos para o clube.