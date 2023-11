O Palmeiras triplicou as suas chances de título no Campeonato Brasileiro após a vitória épica sobre o Botafogo, por 4 a 3, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Na vice-liderança, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 56 pontos e diminuiu para apenas três a diferença para o alvinegro carioca. Foi a quarta vitória seguida do time paulista na competição, mantendo vivo o sonho de conquistar o troféu.

Equipe paulista conseguiu uma virada história na última quarta-feira – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de título do Palmeiras aumentaram de 5,7% para 15,6% após 31 partidas das 38 da competição. O Botafogo, por sua vez, viu a probabilidade de se sagrar campeão cair de 80,2% para 64,3% – a equipe carioca tem um jogo a menos, contra o Fortaleza, fora de casa.

O Red Bull Bragantino, que ainda joga na rodada, também se beneficiou da derrota do líder e viu a sua probabilidade de título subir de 8,6% para 12,2%. Grêmio e Atlético-MG, que venceram nesta quarta-feira, têm 4,7% e 2,1%, respectivamente.

Na parte de baixo da tabela, Santos e Corinthians respiram aliviados após triunfarem na rodada. Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Brasília, o time santista afastando ainda mais as chances de queda, com a probabilidade de rebaixamento ficando em 15,7%.

Já o time do Parque São Jorge praticamente se salvou nesta quarta-feira, ao vencer o Athletico-PR, por 1 a 0, na Neo Química Arena. A possibilidade de cair para a Série B é de apenas 3,2%, menor do que a do São Paulo (4,9%), que ainda joga na rodada.

Endrick foi o destaque da partida no Rio de Janeiro – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Faltando sete rodadas para o fim do Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O Corinthians está na 11ª, com 40. Os jogos desta quinta-feira envolvem equipes que brigam para não cair.

O Goiás visita o Bragantino, enquanto o Vasco encara o Cuiabá fora de casa, e o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Morumbi. O risco de queda dos goianos é de 67,9%, e dos cariocas, de 78,6%. Coritiba e América-MG têm 99,9% de possibilidade de ir para a segunda divisão e estão praticamente já caíram para a segunda divisão.

Probabilidades de título do Brasileirão 2023:

Botafogo: 64,3%

Palmeiras: 15,6%

Red Bull Bragantino: 12,2%

Grêmio: 4,7%

Atlético-MG: 2,1%