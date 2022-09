Palmeiras treino para o clássico disposto a reduzir distância para o título

Com grande disposição física, os jogadores do Palmeiras demonstraram no treino desta quinta-feira, na Academia de Futebol, que querem alcançar o título brasileiro o mais rápido possível. O técnico Abel Ferreira aprimorou a parte tática e técnica de seu elenco, que domingo, às 18h30, no Allianz Parque, vai enfrentar o Santos, pela 27ª rodada.

Com 54 pontos, o time de Palestra Itália tem oito de frente para o Internacional, segundo colocado na classificação do Brasileirão. Restam 12 rodadas. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o time alviverde estará em campo com o que tem de melhor.

Uma formação poderá entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Scarpa, Dudu e Rony. O volante Jaílson (lesão no joelho) e Raphael Veiga (tornozelo) são os únicos desfalques.

Nesta quinta-feira, Abel orientou uma atividade com o grupo de atletas dividido em três times, que se revezaram em campo reduzido. Troca de passes, movimentação e marcação foram aprimoradas. A parte final do treinamento foi dedicada para as finalizações.