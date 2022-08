Palmeiras treina finalização à exaustão para ser preciso em batalha com Flamengo

O Palmeiras é um dos times que mais cria chances de gols no futebol brasileiro. E, por consequência, desperdiça em demasia. Ciente que ganhar do Flamengo no domingo significa dar enorme passo para taça do Brasileirão, o time teve uma sexta-feira de muito trabalho de finalizações.

Abel Ferreira sabe que as oportunidades não serão muitas no confronto entre líder e segundo colocado e usou boa parte do trabalho para colocar o pé dos palmeirenses na forma. E de todas as maneiras para o aproveitamento ser satisfatório no domingo, no Allianz Parque.

Depois de aquecimento na gelada manhã paulistana, os jogadores tiveram um bombardeio de bolas para balançar as redes. Jogada mortal nas últimas partidas, os cruzamentos vieram de todos os lados não apenas para os zagueiros – vira e mexe Gustavo Gómez e Murilo anotam – mas com atacantes e meias também aparecendo na área.

Não são poucas as jogadas ensaiadas que terminam com gols de cabeça ou após desvio. Mas Abel quer que seus homens de linha ofensiva também sejam mais precisos. Por isso, também trabalhou finalizações em tabelas e de longa distância. No primeiro turno, no Rio, as equipes empataram sem gols com o Palmeiras desperdiçando grandes chances de garantir uma vitória.

Após os trabalhos, alguns jogadores ainda ficaram um tempo a mais treinando cobranças de pênaltis. Foi justamente neste quesito que o time avançou à semifinal da Libertadores com seis cobranças certeiras e nenhum desperdício diante do Atlético-MG.

Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição com o retorno de Gustavo Scarpa, e definirá qual time usará neste sábado. As dúvidas estão do meio para a frente, com cinco opções para quatro vagas. Scarpa, Raphael Veiga, Dudu, Rony ou Flaco López, um ficará como opção para a segunda etapa.