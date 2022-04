Palmeiras treina e Danilo comemora seu centésimo jogo com a camisa alviverde

Um dia após o empate sem gols diante do Flamengo, no Maracanã, em jogo adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras realizou uma atividade na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Corinthians, marcado para sábado, às 19h, na Arena Barueri. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um treino regenerativo, enquanto os demais fizeram um trabalho técnico.

Os atletas fizeram uma atividade com ênfase na marcação, passes, transições e finalizações, e depois emendaram alguns trabalhos individuais e específicos para os setores ofensivo e defensivo. A expectativa é que o técnico Abel Ferreira mescle alguns jogadores frente ao rival, pensando na Copa Libertadores da América.

O treinador ainda não deu pistas sobre a provável escalação, mas é possível que entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Verón) e Raphael Veiga; Dudu e Rony (Rafael Navarro).

DANILO 100 JOGOS – O dia também foi de comemoração. O volante Danilo completou diante do Flamengo o seu centésimo jogo com a camisa alviverde. Dentre os jogadores das categorias de base no elenco profissional, ele é o que tem mais minutos em campo em 2022: 1433 no total.

“Fico muito feliz, jamais imaginei que chegaria à marca de 100 jogos. Ainda mais no Maracanã, onde ganhei meu primeiro título de Libertadores e no aniversário da minha mãe. Foi uma motivação a mais para entrar no jogo de ontem. Só tenho a agradecer. Falei com minha mãe de manhã, ela pediu um gol, mas infelizmente não deu. Mas deixa para a próxima”, brincou o volante.

O atleta falou ainda sobre a dificuldade do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda não venceu. Estreou perdendo para o Ceará por 3 a 2 e, depois, empatou com Goiás (1 a 1) e Flamengo (0 a 0).

“Sei que no Brasileirão ainda não ganhamos, mas sabemos o quanto queremos conquistar todos os títulos. Acho que vamos lutar, sabemos que o calendário é complicado, mas todos estamos focados para dar o melhor a cada partida e buscar a vitória. Ontem fizemos um jogo melhor do que nas duas primeiras rodadas, na minha opinião. Agora temos o Corinthians no sábado, com a nossa torcida. Mesmo na Arena Barueri, sei que vão estar todos lá nos apoiando e queremos sair com a vitória”, completou o jovem.