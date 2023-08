Palmeiras treina com força máxima e Rony é homenageado pelos 200 jogos

Abel Ferreira deu sequência à preparação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro na próxima segunda-feira, às 19 horas, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Com o clima leve após a classificação nas oitavas de final da Libertadores, o clube aproveitou o treino da manhã deste domingo para homenagear o atacante Rony, que completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras na última quarta-feira.

Rony recebeu uma placa das mãos da presidente Leila Pereira e uma camisa comemorativa com o número 200. O atacante já está na história do Palmeiras como maior artilheiro do clube na Libertadores, com 20 gols marcados. Ao lado de Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga, ele também é recordista em finais disputadas pelo alviverde: 12 decisões e nove títulos.

Atacante Rony recebeu a homenagem da presidente do clube, Leila Pereira – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

“Quero ser lembrado como aquela pessoa que fez de tudo para conquistar títulos para o Palmeiras e como aquele jogador que honrou a camisa do Palmeiras. E isso para mim não tem preço. Olhar essa frase da placa com a palavra ídolo é uma honra muito grande. Essa marca representa todo o meu esforço, toda a minha dedicação. É até difícil de falar, é algo que me emociona, porque é uma trajetória de muita luta, de muitos sacrifícios”, comentou o jogador.

Após a classificação contra o Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras já volta as suas atenções ao Campeonato Brasileiro na segunda-feira. A partida contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada, fecha o primeiro turno da competição e pode recolocar o clube na vice-liderança. Com 31 pontos, o elenco de Abel Ferreira ainda está distante do líder Botafogo, com 44.

Neste sábado, Abel Ferreira aproveitou para ter uma longa conversa com o elenco. Depois, o treinador fez treinos específicos de aprimoramento de transição de jogadas, criação e movimentação. Houve também uma atividade de finalização.

Para o jogo com o Cruzeiro, Abel Ferreira terá força máxima. Como o Palmeiras não joga no meio de semana, a expectativa é que entre em campo com o que tem de melhor. Com isso, deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O Palmeiras volta aos treinos neste domingo, às 10h, novamente na Academia de Futebol.