Palmeiras treina após dura derrota no Rio e Endrick prega realibitação contra o Inter

Sem tempo para lamentar o duro revés no Maracanã, por 3 a 0, diante o Flamengo, que custou a liderança do Brasileirão, o Palmeiras já voltou às atividades nesta quinta-feira, visando o duelo com o Internacional, no sábado à noite, em Barueri. Não podendo mais desperdiçar pontos, Endrick pediu para a equipe esquecer o jogo com os cariocas e focar na reabilitação diante dos gaúchos.

“Foi uma derrota que não queríamos sofrer, difícil para nós. Mas é como o Abel (Ferreira, técnico) fala, são 24 horas para dar a volta por cima. Já tem jogo no sábado, temos de nos preparar para ele”, enfatizou o jovem atacante. “Temos um elenco muito forte, vamos superar as adversidades e buscar fazer os melhores jogos possíveis nesses últimos cinco jogos.”

Atacante Endrick é um dos destaques do Palmeiras e espera reação imediata do time – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Apesar da derrota, o Palmeiras ainda continua bem vivo na luta pela taça e sabe que tem de somar seus 15 pontos que restam, sendo três jogos como mandante, contra Internacional, América-MG e Fluminense – ainda sai contra Fortaleza e Cruzeiro.

“O Inter tem um time muito bom, sabemos da qualidade dos jogadores de lá, do elenco que eles têm. Já estamos treinando e colocando na cabeça que é mais uma final para nós, precisamos ganhar para nos manter vivos”, reconheceu Endrick. “Vamos buscar a todo momento a vitória, buscar um bom resultado. A importância dos torcedores é muito grande, precisamos deles para nos ajudar dentro de campo. Seria ótimo eles estarem conosco nessa reta final para conseguirmos boas colocações.”

Para essa partida, Abel Ferreira será obrigado a modificar a escalação por causa da expulsão de Gustavo Gómez. Caso opte pela manutenção do esquema com três defensores, Naves entraria na equipe ao lado de Luan e Murilo e o restante do grupo seria mantido. O jogo está marcado para 21 horas, na Arena Barueri e será o último do ano como mandante longe do Allianz Parque.