Palmeiras testa processo de hidratação em jogadores para enfrentar o forte calor de Fortaleza

Após dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira. O líder do Brasileiro enfrenta o Fortaleza, no domingo, às 18h30, na quente capital cearense, pela 35ª rodada do campeonato. Como as condições climáticas do confronto no Nordeste são um fator de preocupação da comissão técnica, o lateral-direito Mayke e o meia Zé Rafael treinaram com um adesivo no braço. Um sensor fazia a aferição de perda de eletrólitos, sobretudo o sódio, e de líquidos durante a atividade física.

“É uma tecnologia que facilita muito o nosso trabalho. Estamos avaliando a hidratação pela saliva e a perda de eletrólitos pelo suor, como o sódio, principalmente em dias com temperaturas muito elevadas. Tivemos na semana passada uma temperatura extrema e vamos jogar o próximo jogo com temperatura e umidade relativa do ar parecidas”, afirmou a nutricionista Mirtes Stancanelli.

“Para fazermos a reposição de sódio em um jogo, por exemplo, é preciso saber de fato quanto ele perde. A importância do sódio é de controle de volume sanguíneo, controle do impulso nervoso, ajuste da hidratação do corpo.”

Além do adesivo tecnológico, o treino contou com outras novidades: o retorno do lateral-esquerdo Vanderlan e do meia Luis Guilherme, que estavam em fase de treinamentos com a seleção brasileira sub-23.

O lateral fez atividades internas, e Luis Guilherme participou do trabalho no gramado: movimentação em dimensões reduzidas com poucos toques na bola e sem goleiros. Na parte final, houve um treino, também em campo reduzido, com os goleiros e ênfase em amplitude e profundidade.

Além da partida contra o Fortaleza, o líder Palmeiras ainda enfrenta América-MG e Fluminense, ambos em casa, e o Cruzeiro, em Belo Horizonte, até o fim do Brasileirão.