Palmeiras tem maior sequência sem sofrer gols com Abel e Murilo projeta clássico

O empate sem gols com o Deportivo Pereira, na quarta-feira, pela Copa Libertadores, levou o Palmeiras à maior sequência sem sofrer gols sob o comando de Abel Ferreira: seis jogos. Este número agora pode aumentar. No domingo, às 16h, o time alviverde enfrenta o Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão.

“É uma marca importante para mim. Entro em campo sempre para poder defender, ajudar, e quero cada vez mais melhorar. Que possa vir a sétima, a oitava e ainda mais partidas sem sofrer gols para ajudar o Palmeiras e dar confiança para os atacantes lá na frente”, afirmou o zagueiro Murilo.

O Palmeiras fez nesta sexta-feira o seu primeiro treino de preparação para o clássico. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra os colombianos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. O restante do grupo realizou atividades técnicas no gramado com ênfase na troca de passes, construção de jogadas com finalizações e disputa de minijogos em campo reduzido.

O técnico Abel Ferreira indicou que utilizará força máxima no clássico. O zagueiro Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, o que faz com que o treinador abra mão do esquema com três defensores. Quem também não joga é o atacante Dudu, lesionado.

O substituto do camisa 7 é o maior problema de Abel Ferreira. O treinador deve iniciar com John John, mas Breno Lopes e Kevin correm por fora. Há a possibilidade de povoar o meio de campo com Richard Ríos ao lado de Gabriel Menino e Zé Rafael.

O zagueiro Murilo projetou o clássico. “Sempre nos preparamos bem, então será mais um jogo importante em que estaremos concentrados. É um clássico, é o Derby. Quando enfrentamos o Corinthians, são sempre grandes jogos e queremos manter sempre esse alto nível para, com fé em Deus, conquistarmos um bom resultado”, afirmou.

O Palmeiras deve ter em campo uma equipe formada com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony.

O time alviverde é o vice-líder do Brasileirão, com 40 pontos, ainda 11 atrás do Botafogo. O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas na competição.