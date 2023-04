Palmeiras soma duas derrotas seguidas pela primeira vez desde novembro de 2021

A derrota por 3 a 1, de virada, na estreia do Palmeiras na Libertadores contra o Bolívar foi um banho de água fria na equipe de Abel Ferreira. Foi a primeira vez que o time alviverde foi derrotado na estreia do campeonato continental em 49 anos. Isso não acontecia desde 1974. Além de começar com o pé esquerdo a campanha pela retomada da taça de campeão, a equipe também reencontrou um dado que há muito tempo não estava nas estatísticas dos jogos: somou segunda derrota seguida, após também sofrer revés diante do Água Santa no primeiro confronto da final do Campeonato Paulista por 2 a 1. Time não era derrotado duas vezes seguidas desde novembro de 2021.

As últimas derrotas do Palmeiras consecutivamente ocorreram já sob o comandado de Abel Ferreira. O português lamentou tropeços em três jogos seguidos, contra Fluminense, São Paulo e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2021. A equipe paulista terminou a competição na terceira posição, atrás de Atlético-MG e Flamengo. Porém, uma semana depois do revés para o Fortaleza, o Palmeira derrotaria o Flamengo e conquistaria a Libertadores pela segunda vez seguida.

A derrota na estreia da Libertadores nesta quarta-feira diante do Bolívar também quebrou a marca que já durava 49 anos, que o Palmeiras não era batido na primeira partida do torneio continental. A última vez que isso aconteceu foi em 1974, diante do São Paulo, com placar de 2 a 1 para os rivais tricolores, em 30 de abril.

O próximo compromisso dos comandados de Abel Ferreira é a partida de volta da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, domingo, dia 9, às 16h. Com placar de 2 a 1 contra, o Palmeiras precisa vencer por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis e vitória por dois ou mais gols garante o bicampeonato estadual. Em La Paz, Abel usou os reservas e deixou os principais atletas, como Dudu, em São Paulo.

Já pela Libertadores, o Palmeiras volta a entrar em campo diante do Cerro Porteño, do Paraguai, também em casa, no dia 20 de abril, às 21h, pela segunda rodada da fase de grupos. Vale lembrar que as duas melhores equipes de cada chave avançam no torneio.