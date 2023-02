Palmeiras sofre no fim, mas ganha da Ferroviária e retoma liderança geral

Único invicto do torneio, o Palmeiras tem 27 pontos e depende apenas de si para terminar com a melhor campanha da primeira fase

O Palmeiras retomou a liderança geral do Paulistão ao derrotar a Ferroviária por 2 a 1 neste domingo no Allianz Parque. O triunfo que recolocou a equipe como a melhor do Estadual foi assegurado com um gol de cabeça de Gabriel Menino no primeiro tempo e outro de Raphael Veiga em conclusão de fora da área na etapa final. Matheus Lucas fez o único gol do time de Araraquara nos acréscimos.

Único invicto do torneio, o Palmeiras tem 27 pontos e depende apenas de si para terminar com a melhor campanha da primeira fase. Basta derrotar o Guarani no próximo domingo em Campinas. Se não o fizer, terá de secar o São Bernardo, que será seu adversário nas quartas de final – resta definir quem será o mandante. O líder geral tem a vantagem de jogar em casa nas fases finais e o líder da chave decide as quartas como mandante.

A Ferroviária é o segundo pior time do torneio e lanterna do Grupo D. São apenas oito pontos somados. Na última rodada da primeira fase, a 12ª, a equipe de Araraquara joga contra a Inter de Limeira pela permanência na elite paulista. Todos os jogos serão domingo, às 16h.

Endrick passou em branco mais uma vez e continua sem balançar as redes em 2023. Ao ser substituído, porém, ganhou um abraço de Abel Ferreira. Ele não tem sido decisivo como quando foi promovido aos profissionais, no fim do ano, mas essa ausência de gols do jovem tem sido amenizada graças ao protagonismo de Raphael Veiga.

O meio-campista é a principal arma do Palmeiras no início desta temporada e decidiu mais uma partida. Diante da Ferroviária, encontrou Gabriel Menino livre com um cruzamento que mais foi uma passe e viu o volante abrir o placar de cabeça no fim da primeira etapa.

No segundo tempo, acertou um chute seco que desviou na zaga e morreu nas redes. Veiga tem cinco gols e cinco assistências em dez partidas 2023 e é o palmeirense que mais tem brilhado neste primeiro semestre. Em seu auge, o jogador faz a torcida esquecer Gustavo Scarpa.

No fim, Matheus Costa, livre com a falha de marcação de Jailson, fez o gol único da Ferroviária, que ainda pressionou para empatar nos acréscimos, mas não conseguiu.

PALMEIRAS 2 X 1 FERROVIÁRIA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jailson); Rony (Breno Lopes), Dudu (López) e Endrick (Giovani). Técnico: Abel Ferreira.

FERROVIÁRIA: Saulo; Heitor, Allison Cassiano, Léo Santos e Kelvyn; Pablo (Rafael Costa), Xavier e Thonny Anderson; John Kennedy (Matheus Lucas), Antônio Gabriel (Thomaz) e Tito (Coutinho). Técnico: Elano.

GOLS – Gabriel Menino, aos 41 do 1ºT; Raphael Veiga, aos 15, Matheus Lucas, aos 46 do 2ºT.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Santos.

PÚBLICO – 28.699 torcedores.

RENDA – R$ 1.359.674,24.

LOCAL – Allianz Parque.