Palmeiras sai na frente, mas sofre o empate do Corinthians

Após eliminações na Copa do Brasil, ambas as equipes precisavam da vitória, mas ficaram apenas no 1 a 1 neste sábado

Os dois times entraram em campo com o peso de eliminações precoces no meio de semana na Copa do Brasil e com a desconfiança de seus torcedores. E o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que poderia ser um divisor de águas, terminou empatado por 1 a 1, neste sábado, no Allianz Parque.

O resultado não dá tranquilidade para nenhum dos dois times para a sequência da temporada, mas pelo menos não coloca mais pressão nas equipes. Melhor tecnicamente, o Palmeiras abriu o marcador com um gol relâmpago, mas recuou muito e sofreu um empate na etapa final. Até tentou a vitória e teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo.

Palmeiras e Corinthians ficaram no empate no Allianz Parque, neste sábado – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Logo aos 2 minutos, a estratégia que vem sendo usada pelo Palmeiras, de defesa forte e aposta nos contra-ataques, surtiu efeito. Mayke roubou a bola de Mateus Vital e Rony partiu em velocidade, da defesa para o ataque. Vital até acompanhou, mas o atacante cruzou na entrada da área, Wesley recebeu e ajeitou para trás. Raphael Veiga acertou um lindo chute e abriu o placar.

Havia oito partidas que Raphael Veiga não marcava um gol e na comemoração ele fez uma homenagem a um funcionário do Palmeiras, vítima da covid-19. “Queria mandar uma mensagem de apoio para a família do Edson, nosso podólogo que faleceu hoje, um cara sensacional que sempre nos atendeu e fez seu trabalho com excelência”, disse, se referindo a Edson Silva. Antes do jogo, inclusive, teve um minuto de silêncio para ele.

O gol relâmpago dava uma tranquilidade para o time, mas o Palmeiras recuou, até demais, e aos poucos começou a ser pressionado pelo Corinthians. Em pouco mais de três minutos o alvinegro chegou com boas chances, com Roni, Gustavo Mosquito e Mateus Vital. A resposta do adversário veio só no final da etapa, com Gustavo Scarpa, que chutou de fora da área, a bola tocou na trave e saiu.

No segundo tempo, o Corinthians buscou o empate e teve uma boa chance numa cobrança de falta de Fábio Santos, que exigiu de Jailson uma ótima defesa. Pouco depois, aos 9, Gustavo Mosquito recebeu em velocidade, cruzou e Gabriel apareceu livre para marcar, empatando o clássico em São Paulo.

O gol acordou um pouco o Palmeiras, que voltou a pressionar, ainda mais com a entrada de Willian e Breno Lopes. Tanto que, aos 24, Willian e Rony obrigaram Cássio a fazer uma sequência ótima de defesas, salvando o Corinthians. O duelo ficou aberto e, aos 31, Willian marcou, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Rony no início da jogada. A partir daí o duelo foi brigado e pobre tecnicamente, terminando em igualdade.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 1 CORINTHIANS

PALMEIRAS – Jailson; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Renan e Victor Luís; Felipe Melo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony (Deyverson), Luiz Adriano (Willian) e Wesley (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Xavier) e Roni (Ramiro); Gustavo Mosquito (Léo Natel), Luan e Mateus Vital (Araos). Técnico: Sylvinho.

GOLS – Raphael Veiga, aos 2 minutos do 1º tempo; Gabriel, aos 9 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Renan, Felipe Melo e Wesley.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).