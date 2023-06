Palmeiras resolve em 10 minutos, arrasa Bolívar e garante a 1ª colocação geral

Com gols de Rony, Artur duas vezes e Piquerez, o time de Abel Ferreira chegou aos 15 pontos no Grupo C

A sequência de derrotas acabou. Depois de perder duas vezes seguidas no Brasileirão, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 4 a 0, pela Libertadores, na noite desta quinta-feira no Allianz Parque. Com gols de Rony, Artur duas vezes e Piquerez, o time de Abel Ferreira chegou aos 15 pontos, assumiu a liderança do grupo C e se garantiu nas oitavas de final com a melhor campanha entre todos os 16 classificados para o mata-mata.

Jogando em casa, o Palmeiras voltou a jogar como se acostumou nos últimos anos. Dominante no primeiro tempo, a equipe paulista criou algumas chances usando a troca de passes com velocidade, principalmente pelas pontas do ataque, e incomodou muito a defesa adversária. Desta forma, o time de Abel Ferreira marcou duas vezes em em 10 minutos e resolveu a partida na primeira etapa. Na segunda etapa, Piquerez e Artur balançaram as redes já na parte final e fecharam o jogo em 4 a 0.

Artur e Piquerez comemoram um dos quatro gols do Verdão no jogo – Foto: Vinícius Bonalume / Photopress / Estadão Conteúdo

Precisando da vitória para ser primeiro colocado do grupo, o Palmeiras começou jogando ao seu estilo. Rodando a bola e buscando o ataque desde o início, o time de Abel Ferreira incomodou a defesa do Bolívar, principalmente com as jogadas pela esquerda com Dudu e Raphael Veiga, mas foi em um erro do adversário que o primeiro gol saiu.

Aos 24, a defesa do time boliviano se complicou na saída de bola, Veiga interceptou já dando o passe de primeira para Rony, o camisa 10 dominou no peito e tocou na saída do goleiro para fazer o 1 a 0. Depois de abrir o placar, a equipe paulista passou a controlar o ritmo do jogo e não demorou para voltar a marcar.

Depois de bom cruzamento da esquerda de Piquerez, o pequeno Artur subiu no meio da defesa, desviou de cabeça e colocou o 2 a 0 no placar aos 34 minutos. Quatro minutos mais tarde, em mais um cruzamento na área, Raphael Veiga acertou o travessão e assustou a defesa do Bolívar. Na reta final do primeiro tempo, a equipe de Abel Ferreira manteve o ritmo com troca de passes no campo de ataque e foi para o intervalo com a vantagem.

Marcando forte, deixando a bola com o adversário e acelerando nos contra-ataques. Foi assim que o Palmeiras atuou nos primeiros minutos da segunda etapa. Desta forma, o time assustou com um chute de Gabriel Menino, logo aos cinco minutos, e incomodou a defesa do Bolívar com as bolas cruzadas na área.

O ímpeto do Bolívar caiu com o passar do tempo e o Palmeiras passou a ocupar o campo de ataque. Sabendo achar espaços na defesa do time boliviano, a equipe de Abel Ferreira perdeu chances com Rony, Richard Ríos e Gabriel Menino até marcar mais uma vez.

Aos 30 minutos, Raphael Veiga recebeu na ponta esquerda da área, deu boa enfiada de bola para Piquerez e o lateral chegou batendo na área para fazer o 3 a 0. Mesmo com a vantagem no placar, o Palmeiras seguiu jogando da mesma forma e fez o goleiro do Bolívar e fechou o jogo com mais um gol. Aos 39 minutos, Dudu achou Artur livre na direita, o camisa 14 carregou, invadiu a área e finalizou forte para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 0 BOLÍVAR

PALMEIRAS – Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Gabriel Menino (Naves), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Dudu (Breno Lopes), Artur (Luis Guilherme) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOLÍVAR – Lampe, Ferreyra, Sagredo, Bentaberry e Jutiniano; Saucedo (Hervías), Sagredo (Algarañaz), Fernández e Villamíl; Fernández (Chavéz) e Rodríguez (Vaca). Técnico: Beñat San José.

GOLS – Rony, aos 24, e Artur, aos 33 minutos do 1º tempo e 39 minutos do segundo e Piquerez, aos 30 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Villamíl.

ÁRBITRO – Jesus Valenzuela (VEN).

PÚBLICO – 33.250 pessoas.

RENDA – R$ 3.309.499,83.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.