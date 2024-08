Palmeiras reage no 2º tempo, tem gols anulados e arranca empata com o Inter no fim

Equipe paulista passou a maior parte do tempo atrás no marcador, mas buscou a igualdade em 1 a 1

Palmeiras e Internacional empataram por 1 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira promoveu mudanças, mas o time paulista não foi bem no primeiro tempo e viu o adversário marcar um golaço com Bruno Henrique. A equipe alviverde, que teve dois gols anulados, reagiu na segunda etapa e conseguiu arrancar o empate, com Rony. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do time palmeirense na temporada.

O resultado faz o Palmeiras chegar aos 37 pontos, mantendo a 3ª posição. O time alviverde faz dois jogos consecutivos contra o Flamengo. Na quarta-feira, encara o rubro-negro carioca no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal. No domingo, as equipes fazem confronto direto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

Giay, do Palmeiras, tenta roubar a bola no empate contra o Internacional – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Por sua vez, o Inter vai aos 21 pontos e cai para a 16ª posição, ameaçado pela zona de rebaixamento. Cabe ressaltar que o clube gaúcho ainda tem cinco jogos a menos por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Eliminado da Copa do Brasil, o time colorado volta a jogar somente no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico Paranaense, mais uma vez em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão.

De olho no confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil, Abel Ferreira decidiu por um time ‘misto’ para o jogo deste domingo, com Felipe Anderson, Zé Rafael e Richard Ríos no banco de reservas. O treinador também optou por uma mudança no esquema tático depois de o time levar seis gols nas últimas cinco partidas, adotando um esquema com três zagueiros. A alteração deu liberdade para os laterais Giay e Vanderlan atuarem como alas, possibilitando maior chegada à frente, enquanto Maurício e Lázaro tinham a missão de tabelar com Dudu, escalado como titular.

Logo no primeiro minuto, Vanderlan apareceu como surpresa na área e por pouco a Palmeiras não abriu o placar após bate e rebate. O lance deu o tom dos minutos seguintes, com a equipe paulista controlando a partida e buscando ser mais incisiva. Lázaro chegou a balançar as redes em jogada aérea ensaiada, um dos fortes do time alviverde, mas o VAR assinalou impedimento. Apesar do ímpeto inicial, os palmeirenses arrefeceram antes mesmo da meia hora inicial.

O Inter, apenas em seu quarto jogo sob o comando de Roger Machado, equilibrou a partida vencendo duelos no meio-campo e demonstrando melhor organização no setor ofensivo, especialmente com o ex-palmeirense Wesley. Mesmo com Enner Valencia e Borré abaixo do que se esperam de ambos, o jovem Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, chamou a responsabilidade para conduzir a bola ao ataque e criar lances perigosos. Bruno Henrique, outro ex-Palmeiras que esteve bem na etapa inicial, fez o primeiro gol da partida ao acertar lindo chute no ângulo de fora da área, aos 30.

Apagado no primeiro tempo, Dudu foi sacado no intervalo para a entrada de Felipe Anderson. O camisa 9 melhorou a dinâmica do ataque palmeirense, e o time paulista cresceu na partida. Sem Flaco López, suspenso pelo terceiro cartão, o Palmeiras sentiu falta de uma referência no ataque para definir as jogadas. O Inter soube explorar contra-ataques, mas pecou no último toque e perdeu chances de ampliar o marcador.

Ao longo da segunda etapa, Abel Ferreira abriu mão dos três zagueiros ao tirar Murilo para colocar Rony, além de Zé Rafael e Menino. O Inter tentou administrar a partida, mas aos poucos foi perdendo a força nos contra-ataques, e o Palmeiras passou a ser perigoso. O time alviverde chegou a balançar as redes novamente, dessa vez com Vitor Reis, mas teve gol anulado por impedimento. A pressão continuou até Rony aproveitar ótimo passe de Marcos Rocha para encobrir Rochet e empatar, aos 42.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré (Lucca), Enner Valencia e Wesley (Hyoran). Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS – Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo (Rony); Giay (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Maurício, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Vanderlan; Dudu (Felipe Anderson) e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Bruno Henrique, aos 30 minutos do primeiro tempo; Rony, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Carvalho e Borré (Internacional).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO – 20.794 torcedores.

RENDA – R$ 413.805,00.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).