Palmeiras prepara Dudu para fortalecer o ataque e engatar uma reação no Brasileirão

Com apenas cinco gols marcados no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma carta na manga para resolver o problema de seu ataque. Recuperado de lesão no joelho e sem jogar desde agosto de 2023, o atacante Dudu está sendo preparado para retornar ao time.

Além da qualidade técnica, a volta de Dudu também é vista como uma injeção de ânimo no elenco, já que o atleta é uma das lideranças da equipe. Com a paralisação da competição por causa da Data Fifa, o atacante pode retornar ao time no duelo com o Vasco marcado para o dia 13.

Com a saída de Endrick, que se despediu do clube para reforçar o Real Madrid, o atacante surge como opção ideal para o time reencontrar o caminho do gol. O camisa 7 vem treinando com o grupo e participou dos jogos-treinos diante do São Bento e do São Caetano.

Caso não reúna condições de iniciar o duelo como titular diante dos cariocas, a expectativa é que ele fique como alternativa para o decorrer da partida no banco de reservas.

Em sétimo lugar na classificação, com 11 pontos, o técnico Abel Ferreira espera ensaiar uma arrancada para brigar pelas primeiras posições do Brasileiro. Líder da classificação, o Flamengo ocupa o primeiro posto ao lado do Bahia com três pontos a mais.