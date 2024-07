Palmeiras poupa titulares, joga mal e perde para o Vitória por 2 a 0 em casa

Verdão sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Allianz Parque

O atacante Rony, do Palmeiras, em disputa bola na partida contra o Vitória - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Quando escalou os reservas neste sábado, o técnico Abel Ferreira queria descansar os titulares do Palmeiras, pensando nos confrontos eliminatórios das próximas semanas, principalmente com o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A opção trouxe um grande prejuízo no Campeonato Brasileiro. Desentrosado e sem inspiração, o time alviverde perdeu por 2 a 0, para o Vitória, dentro do Allianz Parque.

Foi a segunda derrota seguida do time de Abel – a outra havia sido diante do Fluminense, no Maracanã. Em uma sequência maior, foi a terceira derrota em quatro jogos. O tamanho do estrago será verificado nas próximas rodadas, mas, neste momento, o time já se distancia dos líderes.

O time baiano, que tinha só um triunfo como visitante no torneio, conseguiu acabar com uma longa invencibilidade do Palmeiras. Havia nove meses – 20 jogos – que a equipe não era derrotada em casa.

O Palmeiras atacou, atacou, mas errou muito nas finalizações. No primeiro tempo, das 13 finalizações, só três foram certas, por exemplo. A falta de pontaria foi apenas um dos problemas.

A escalação alternativa, recheada de jogadores reservas, evidenciou a importância dos jogos com o Flamengo, nas duas próximas quartas-feiras, pela Copa do Brasil. E também mostra que a comissão técnica está olhando um pouco mais adiante: a sequência amarga que inclui ainda confrontos com o Botafogo (Libertadores) e clássico com o São Paulo (Campeonato Brasileiro) nas próximas semanas. Com isso, o técnico Abel Ferreira mostrou que é hora de pensar nos confrontos eliminatórios.

Era o jogo ideal para dosar energias: o Vitória é o time que mais sofreu gols no torneio e somava quatro derrotas seguidas. Mesmo com essa diferença de retrospecto, o Palmeiras demorou para se impor. A melhor chance surgiu apenas aos 15, com um chute de fora de Maurício. Minutos depois, Ríos também arriscou. Antes, o jogo não se desenrolava, truncado no meio.

Apenas um nome fez os palmeirenses esfregarem as mãos de ansiedade: o atacante Estêvão, que voltou ao time após se recuperar de torções no tornozelo e joelho esquerdos. Os lances de perigo – não foram muitos no primeiro tempo – saíram de seus dribles e cruzamentos. Na segunda etapa, a ansiedade virou nova preocupação: Estêvão saiu novamente machucado após uma dividida.

Um time tão remendado, desentrosado, coloca em relevo as atuações individuais. Mauricio não foi bem como substituto de Raphael Veiga na armação de jogadas. Pelo lado direito da defesa, Giay estreou, mas foi pouco testado pelos atacantes do time baiano. Caio Paulista não aproveitou a rara oportunidade pela esquerda.

O Vitória abriu o placar em uma das poucas jogadas organizadas de ataque. Depois de ser lançado pela esquerda, o atacante Osvaldo – aquele mesmo que passou por Fortaleza e São Paulo – marcou seu primeiro gol no torneio – ele não marcava gol desde março. No lance, o atacante de 37 anos cortou para o meio, ganhou espaço em cima do estreante argentino Giay e chutou cruzado.

Assim que sofreu o gol, o técnico palmeirense começou a acelerar a entrada dos titulares (Dudu, Aníbal Moreno, López). Nem eles resolveram. A inspiração continuou ausente. A alternativa foi alçar bolas na área, mas a defesa do Vitória rebateu todas.

Em um contra-ataque isolado, que começou após uma dividida que deveria ter sido interpretada pelo árbitro como falta em “Flaco” López, Matheusinho fez o segundo gol de uma vitória improvável para o time baiano. A melhor chance do Palmeiras surgiu nos acréscimos, em um chute de longe de Felipe Anderson que acertou a trave.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 VITÓRIA

PALMEIRAS – Lomba; Giay, Vitor Reis, Naves e Caio Paulista (Vanderlan); Menino (Felipe Anderson), Ríos (Aníbal Moreno), Maurício; Lázaro (López), Rony e Estêvão (Dudu). Técnico: Abel Ferreira

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris (Edu), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Felipe Machado), Léo Naldi (José Breno), Willian Oliveira e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Janderson (Alerrandro). Técnico: Thiago Carpini

GOLS – Osvaldo aos 6 e Matheusinho aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Osvaldo, Janderson, Vanderson e López.

CARTÃO VERMELHO – José Breno.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

PÚBLICO – 39.609 pagantes.

RENDA – R$ 3.199.707,92.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).