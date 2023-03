Palmeiras oficializa o volante colombiano Richard Ríos para a vaga de Danilo

Demorou mais que o imaginado, mas finalmente o técnico Abel Ferreira ganhou um substituto para o volante Danilo, no Palmeiras. O clube confirmou nesta terça-feira a chegada do colombiano Richard Ríos, destaque do Guarani no Paulistão. O reforço tem 22 anos e assinou contrato até dezembro de 2025. O Clube adquiriu 60% do vínculo do jogador.

“Estou feliz por estar em um clube tão gigante como o Palmeiras. É uma equipe que vem se destacando muito nas competições nacionais e internacionais. Fiquei impressionado com a estrutura, que dá todo o suporte aos atletas”, afirmou o volante, nascido em Medellín e com experiência no futebol nacional.

Além de ter defendido as cores do Guarani na Série B de 2022 e neste Estadual, Ríos já havia passado pela categoria de base do Flamengo, em 2018, após se destacar pela seleção de futsal da Colômbia. O jogador chegou a subir para o profissional do clube carioca em 2020, ano no qual disputou sete partidas até ser emprestado ao Mazatlán, do México.

“Minha trajetória é um pouco atípica. Joguei futsal até os 18 anos e me destaquei com a seleção colombiana em um campeonato no Rio. Depois, recebi a oportunidade de vir para o Brasil e pude me destacar também. Tive uma passagem curta pelo México e, voltando de lá, fui para o Guarani, joguei a Série B no ano passado e fiz uma boa campanha no Paulista deste ano. A adaptação do futsal para o campo foi muito boa e tranquila, não precisei de muito tempo”, afirmou o contratado.

Assim como Danilo, vendido ao Notthigham Forest, Richard Ríos também é um meio-campista polivalente. No Estadual, o colombiano anotou dois gols, deu uma assistência e foi um dos líderes do torneio em desarmes e passes que terminaram em situação de gol).

“Meu objetivo era fazer uma campanha boa no Paulista, mas, infelizmente, não avançamos de fase. Fico feliz pelo fato de o Palmeiras ter me olhado e enxergado o meu estilo de jogo”, celebrou Ríos, que atuará ao lado do compatriota Atuesta.

“É sempre bom ter responsabilidades em seu trabalho porque, assim, você faz as coisas bem. Fico feliz de continuar este legado que os colombianos vêm deixando no clube. Será uma honra também poder conviver com o Atuesta. Agora é fazer as coisas da melhor forma e deixar as portas abertas para outros colombianos no futuro.”

Desde a revelação do interesse palmeirense em seu futebol que Richard Ríos começou a receber mensagens de torcedores palmeirense. Muitos cobrando um acerto rápido e outros dando as boas-vindas, o que deixou o volante confiante em um final feliz no negócio.

“Desde que começaram os rumores, eu fiquei muito feliz. Recebi muitas mensagens nas redes sociais, muitas ligações. Não sei como eles chegaram ao meu telefone”, se divertiu. “Esse carinho é sempre muito importante para o jogador se sentir acolhido. Depois disso, eu quis ainda mais vir para o Palmeiras. Espero retribuir nos treinos e nos jogos.”