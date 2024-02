Palmeiras oficializa contratação do atacante Lázaro por empréstimo

A diretoria do Palmeiras oficializou nesta quarta-feira a contratação do jovem atacante Lázaro, que pertence ao Almería, da Espanha. O jogador de 21 anos assinou vínculo de empréstimo até o fim deste ano, com opção de prorrogação do contrato até julho de 2025. O acerto é uma das principais apostas do clube paulista para a temporada, principalmente após as reclamações da torcida quanto à falta de novos atacantes no elenco ao longo do ano passado.

“Bastante feliz por esse desafio de me integrar à família Palmeiras. Tenho certeza de que serão bons momentos vividos aqui. Agora é trabalhar para que possamos conquistar muitas coisas nesta temporada”, comentou o reforço palmeirense, que elogiou a estrutura do seu novo clube. “Top, muito top. Inclusive melhor do que alguns clubes famosos da Europa.”

O Palmeiras vai desembolsar cerca de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,34 milhões. Se o contrato for estendida até a metade do próximo ano, o clube paulista terá que pagar mais 500 mil euros (R$ 2,6 milhões). A extensão do vínculo faria sentido para o Palmeiras por causa da disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano que vem, nos Estados Unidos – será a estreia do novo formato da competição, com 32 times.

Lázaro já é conhecido da torcida brasileira por ter sido formado na base do Flamengo e por ter ganhando oportunidades na equipe profissional antes de rumar para o futebol espanhol. Ele fez sua estreia no futebol profissional em 2020, quando participou da conquista do Brasileirão pelo time carioca naquele ano.

Também esteve no elenco campeão do Campeonato Carioca de 2021. No ano seguinte, ganhou mais espaço na equipe que levantou os troféus da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Ele acumulou 61 jogos, com oito gols e oito assistências pelo Flamengo. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Almería.

Lázaro também se destacou nas equipes de base da seleção brasileira. Foi dele, por exemplo, o gol decisivo na final da Copa do Mundo Sub-17, em 2020, que garantiu o título do Brasil sobre o México. Na ocasião, jogou com o lateral-direito Garcia e os ex-palmeirenses Gabriel Veron, Henri e Renan.

“Fiquei muito feliz de reencontrar alguns amigos que já conhecia. Falei um pouco com o Richard Ríos (ex-Flamengo). O Garcia, o Fabinho, também conheço da época de seleção de base. Tenho boa relação com todo mundo, são bons garotos. Nada melhor do que chegar agora ao Palmeiras, uma grande equipe, que sempre disputa títulos. Estou bem acompanhado e aos poucos eles vão passando mais do clube para mim”, declarou.

“Estou aqui para ajudar no que for preciso no elenco. Importante é que todo mundo saia sorrindo e bem no final. Que seja uma temporada muito feliz aqui no Palmeiras. Tem que fazer gol (risos), ajudar a equipe marcando. O momento que entrar ali dentro de campo, é para marcar, fazer gol, criar jogadas. Tudo que for para ajudar o Palmeiras estarei disponível”, projetou Lázaro.