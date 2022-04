Palmeiras marca com Rony nos acréscimos e empata com o Goiás fora de casa

Derrotado pelo Ceará na estreia, Verdão soma seu primeiro ponto no Brasileiro, com empate em 1 a 1

Equipes se enfrentaram no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

A boa exibição do goleiro Tadeu, a incompetência nas finalizações e a falta de criatividade impediram que o Palmeiras vencesse seu primeiro jogo no Brasileirão. O time de Abel Ferreira, ao menos, evitou mais um revés ao encontrar seu gol contra o Goiás quase no último lance da partida e empatou por 1 a 1. Na abertura da segunda rodada do torneio neste sábado, os goianos marcaram com Caio Vinícius e o time paulista empatou com Rony aos 51 minutos da segunda etapa.

Derrotado pelo Ceará na estreia, o Palmeiras soma seu primeiro ponto no Brasileirão. Na Serrinha, o time paulista desperdiçou oportunidades no primeiro tempo, ficou nervoso com o ferrolho defensivo dos goianos, mas insistiu até achar ao menos o empate. O Goiás também somou seu primeiro ponto, já que havia sido superado pelo Coritiba na rodada inaugural.

O goleiro Tadeu, inspirado especialmente na primeira etapa, foi um dos protagonistas da partida em Goiânia. Pelo Palmeiras, alguns atletas demonstraram cansaço. Outros produziram menos do que estão acostumado. A equipe, mal na criação, abusou das bolas alçadas à área sem efetividade no segundo tempo, mas tentou de tudo até balançar as redes. No gol que levou, o time paulista reclamou de falta em Weverton.

O Palmeiras fez em Goiânia o seu primeiro jogo longe de casa em um período que vai durar 17 dias. Serão mais cinco partidas fora do Allianz Parque, que receberá shows e impedirá que o time mande dois de seus próximos jogos lá.

A maratona segue com duas pedreiras: o Flamengo, na quarta-feira, no Maracanã, e o clássico com o Corinthians, sábado, na Arena Barueri, ambos pelo Brasileirão. Depois, encara Emelec, no Equador; Juazeirense, em Barueri; e Independiente Petrolero, na Bolívia. O Goiás encara o Avaí em Florianópolis na próxima rodada. O jogo será domingo.

Com ao menos três defesas difíceis, Tadeu evitou que o Palmeiras saísse na frente na primeira etapa. Especialmente nos primeiros minutos, os visitantes dominaram a partida. Tiveram volume de jogo, construíram suas principais oportunidades pela direita, com Dudu, e não desceram ao intervalo em vantagem graças mesmo ao goleiro esmeraldino. É um cenário que se repete a cada ano. A equipe goiana, geralmente frágil tecnicamente, vê Tadeu se destacar sob as traves desde 2019.

O Goiás se defendeu com competência e chegou uma vez ao ataque com perigo. Não marcou porque Weverton também brilhou ao defender a finalização de Apodi dentro da área. Os dois times sentiram o forte calor em Goiânia.

Se é um rival difícil de ser batido na Copa Libertadores, na qual acumula recordes, o Palmeiras tem se mostrado frágil no Brasileirão. No segundo tempo, voltou desatento, seguiu com dificuldade para criar e levou um gol polêmico cedo que lhe deixou nervoso e o rival, à vontade.

Caio Vinicius abriu o placar para os goianos aos 11 minutos. Ele marcou aproveitando finalização de Pedro Raul. Mas, antes de ir às redes, acertou Weverton, que reclamou de falta. O árbitro não foi ao monitor do VAR rever o lance e confirmou o gol.

Abel Ferreira, insatisfeito, fez mudanças. Lançou mão de Scarpa como ala, Rony e Wesley no ataque. Cansado e improdutivo, o Palmeiras continuou com dificuldades de encontrar o empate. Mas insistiu tanto que foi premiado nos acréscimos com um gol.

Rony apareceu como um raio na área para pegar o rebote do goleiro Tadeu e acertar um belo chute no ângulo aos 51 minutos. O atacante salvou a equipe de mais uma derrota e comemorou com sua tradicional pirueta. No fim, houve reclamação dos atletas e treinadores das duas equipes e invasão de torcedores no gramado. Os palmeirenses reclamaram da cera dos goianos, que, por sua vez, acharam seis minutos de acréscimos um exagero.

GOIÁS 1 X 1 PALMEIRAS

GOIÁS – Tadeu; Apodi (Maguinho), Sidnei, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir (Da Silva), Caio, Fellipe Bastos e Diego; Pedro Raul (Renato Junior) e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Atuesta), Gómez, Murilo e Piquerez (Gustavo Scarpa); Danilo, Zé Rafael (Jailson) e Raphael Veiga; Dudu (Wesley), Gabriel Verón (Rony) e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Caio Vinícius, aos 11, e Rony, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Raul, Dadá Belmonte, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC/Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).