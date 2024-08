Palmeiras goleia Cuiabá em noite de Estêvão no Brasileiro e se recupera de quedas

Privilegiados são os que assistem a Estêvão jogar. Convocado para a seleção brasileira aos 17 anos, o atacante mostrou a Dorival Júnior que é mesmo um jogador especial e que o técnico não se arrependerá de tê-lo chamado.

O Palmeiras fez 5 a 0 no Cuiabá neste sábado e lavou a alma depois da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil muito graças ao jovem. Foram dele duas assistências e dois gols no passeio alviverde no Brinco de Ouro, em Campinas – o Allianz Parque foi reservado para o show da banda Natiruts -, no duelo da 24ª rodada do Brasileirão.

Estêvão foi o destaque da noite, com dois gols e duas assistências – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O placar foi inaugurado após grotesca falha do goleiro Walter. O zagueiro Murilo foi às redes depois que o goleiro do Cuiabá saiu mal e fez 1 a 0.

Maurício, escalado no lugar de Raphael Veiga, foi acionado e derrubado na área. Estêvão bateu e fez 2 a 0. O terceiro também saiu dos pés da joia palmeirense. Ele deu um drible e finalizou no canto esquerdo, rasteiro, fazendo 3 a 0.

Nos acréscimos, Maurício ainda marcou o quarto ao completar para as redes cruzamento de Flaco López – foi esse o único gol de que não participou Estêvão.

Liquidada a fatura no primeiro tempo, o Palmeiras apenas fez mais um no segundo e administrou a larga vantagem com muita tranquilidade.

Estêvão recebeu perto do meio, na ponta direita, e só parou dentro da área, quando deixou o marcador para trás e rolou para Felipe Anderson concluir e fazer 5 a 0 em Campinas. Fim de jogo e vitória tranquila do Verdão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 0 CUIABÁ

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Naves e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno (Fabinho) e Maurício (Lázaro); Estêvão (Rony), Felipe Anderson e López (Rômulo). Treinador: Abel Ferreira.

CUIABÁ: Walter; Railan, Marllon, Bruno Alves, Gabriel (Jonathan Cafu) e Juan Tavares; Denilson (Fernando Sobral) Lucas Mineiro, e Max (Filipe Augusto); Lucas Fernandes (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GOLS: Murillo, aos, 14, e Estêvão, aos 26 e 31, e Maurício, aos 46 minutos do primeiro tempo. Felipe Anderson, aos 10 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Richard Ríos, Clayson.

ÁRBITRO: Alex Gomes Stefano.

PÚBLICO: 16.566 torcedores.

RENDA: R$ 822.382,50.

LOCAL: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.