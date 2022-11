Palmeiras festeja título com goleada, show de Rony e Dudu e brilho de Endrick

Equipe já tinha a confirmação do título antes do jogo, por causa da derrota do Inter, mas mesmo assim fez 4 a 0

Hendecacampeão brasileiro com três rodadas de antecedência, o Palmeiras festejou a conquista ao lado de sua torcida com goleada sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Mais leve em virtude da confirmação antecipada do título, o time de Abel Ferreira não encontrou dificuldades para massacrar o rival cearense por 4 a 0, com protagonismo de Rony, autor de dois gols e que se consolidou como artilheiro da equipe na temporada. Endrick estreou como titular e fez seu primeiro gol na arena alviverde. Dudu também brilhou ao ir às redes e dar duas assistências.

Num Allianz Parque cheio, mas sem sua capacidade máxima preenchida em virtude do show do cantor canadense Michael Bublé, os torcedores apresentaram um mosaico nas arquibancadas e gritaram “é campeão” várias vezes durante a partida. Eles não viram a taça porque esta só será entregue pela CBF aos atletas contra o América-MG, no penúltimo compromisso do time no Brasileirão, daqui a uma semana.

Garoto Endrick marcou mais um gol pelo Palmeiras – Foto: Peter Leone / O Fotográfico / Estadão Conteúdo

A vitória foi encaminhada no primeiro tempo, com dois bonitos gols de Rony e Dudu. Gustavo Scarpa lembrou o torcedor que deixará saudade ao fazer o que mais sabe: dar assistência. Ele encontrou um passe de trivela para Rony disparar no meio dos zagueiros e bater por debaixo do goleiro, dando início à festa aos 14 minutos. O camisa 10, artilheiro da equipe na temporada, comemorou com sua tradicional cambalhota.

Haveria de ter um golaço para deixar a festa mais especial. E ele saiu dos pés do maior ídolo da geração atual de palmeirenses: Dudu. O atacante, o único do elenco três vezes campeão brasileiro e artilheiro do clube no século, foi lançado por Marcos Rocha em velocidade e tocou por cima da Fernando Miguel, fechando um primeiro tempo digno de campeão, com amplo domínio dos anfitriões sobre o Fortaleza, time de ótima campanha no segundo turno.

No intervalo, a torcida saudou as jogadoras campeãs da Copa Libertadores feminina com campanha perfeita, demonstrando que a fase bem-sucedida no Palmeiras transcende o futebol masculino. Elas deram a volta olímpica e foram aplaudidas.

Na etapa final, o amplo domínio continuou e a vitória se transformou em goleada. Teve mais um gol de Rony, aproveitando assistência de Dudu e falha da zaga, e outro de Endrick. O garoto de 16 anos também marcou após passe de Dudu.

Empurrou de carrinho e foi comemorar com a torcida o seu primeiro gol na casa palmeirense, o terceiro em cinco jogos, confirmando que não é mais promessa, mas sim realidade. O pai, Douglas, estava em um dos camarotes do estádio e filmou todos os movimentos do filho, que foi ovacionado quando substituído por Merentiel.

No fim, o que se viu foram gritos de “olé” à medida que o Palmeiras tocava a bola e o empenho de atletas que saíram do banco para mostrar serviço a Abel Ferreira. Nem a chuva, o frio na capital paulista e o bloqueio de vias por manifestantes bolsonaristas em ações antidemocráticas atrapalharam a festa do hendecacampeão nacional.

Campeão paulista, da Recopa e do Brasileirão em 2022, o time tem mais três partidas até o fim da temporada e deve jogá-las com atletas reservas. São 77 pontos somados e o que resta é a ambição por alcançar novos recordes no campeonato e ampliar os números já impressionantes.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 X 0 FORTALEZA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Tabata); Rony (López), Dudu (Mayke) e Endrick (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi (Benevenuto) e Juninho Capixaba; Caio Alexandre (José Welison), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Fabrício Baiano); Romarinho (Hércules), Thiago Galhardo (Romero) e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Rony, aos 14, e Dudu, aos 31 minutos do primeiro tempo. Rony, aos 2, e Endrick, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Danilo, Titi, Scarpa.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa).

RENDA – R$ 3.675.069,73.

PÚBLICO – 29.104 torcedores.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).