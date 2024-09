Palmeiras faz treino tático e ensaia time sem Zé Rafael para jogo com Criciúma

O Palmeiras fez neste sábado o último treino antes da partida com o Criciúma, marcada para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou situações de jogo, posicionamento e bolas paradas. O elenco ainda disputou um recreativo.

Este será o primeiro confronto com o Criciúma na capital paulista depois de dez anos. O último duelo foi em setembro de 2014 no Pacaembu, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, e o time alviverde venceu por 1 a 0, gol de Cristaldo. Já o último encontro no geral foi pelo primeiro turno de 2024, no Heriberto Hülse, com vitória por 2 a 1, gols de Gustavo Gómez e Lázaro.

Treino do Palmeiras para enfrentar o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira aproveitou o dia para ensaiar o time que entrará em campo neste domingo. O treinador terá o retorno do zagueiro Vitor Reis, liberado pelo departamento médico, mas não contará com o volante Zé Rafael, punido pelo STJD por causa da confusão no clássico com o São Paulo.

A provável escalação do Palmeiras tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Dudu, que vem chamando atenção nas últimas atividades da equipe, deve voltar a ganhar minutagem durante a partida.

Mirando o tricampeonato brasileiro, o Palmeiras entra na rodada na terceira posição, com 47 pontos, apenas atrás de Botafogo e Fortaleza.

A equipe alviverde tem a melhor defesa do Brasileirão (19 gols sofridos) e o maior número de jogos sem sofrer gols na competição (11), além de ter o segundo melhor ataque (38 gols, um a menos que o Flamengo) e ser o segundo que mais venceu (14 triunfos, ao lado do Fortaleza e um a menos que o clube rubro-negro.