Esporte Palmeiras faz treino regenerativo e atividade termina com ovada em Luis Guilherme

A reapresentação do Palmeiras, que voltou a treinar na manhã desta sexta, após a vitória sobre o Ituano, teve trabalho duro, mas também clima de festa. Ao fim da atividade o atacante Luis Guilherme, aniversariante do dia, recebeu a tradicional ovada com farinha e isotônico, por completar 18 anos.

O clima descontraído ao final do treinamento foi o complemento da programação da comissão técnica que organizou um regenerativo para os atletas que enfrentaram o Ituano. Os titulares ficaram na parte interna do centro de excelência para se recuperar visando já a rodada do final de semana.

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista nesta segunda-feira e visita o Santo André no estádio Bruno José Daniel. O elenco treina no sábado à tarde e o técnico Abel Ferreira já poderá ter uma noção da equipe que vai mandar a campo.

Para não desgastar o grupo, ele vai ter uma ação em conjunto com o departamento médico a fim de saber quais os atletas necessitam de descanso em função da sequência de partidas neste início de temporada.

Líder do Grupo com 13 pontos, o Palmeiras está invicto na competição. Em cinco jogos, a equipe soma quatro vitórias e um empate. A ideia do treinador é tentar confirmar a classificação à fase eliminatórias o quanto antes para poder poupar o elenco para os duelos eliminatórios da competição.