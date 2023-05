Palmeiras faz 5 no Goiás em ritmo de treino e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras sobrou em Goiânia. Com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, quando já vencia com um gol de Artur, o Palmeiras superou o Goiás por 5 a 0 neste domingo, no Estádio da Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. O time permanece invicto (três vitórias e um empate) e está isolado na vice-liderança do torneio. Os goianos, que vinham de invencibilidade de 14 jogos na Serrinha, está na zona do rebaixamento.

O time alviverde foi eficiente ao aproveitar a força da bola aérea para abrir o placar do início do jogo, a exemplo do que já havia feito diante do Corinthians, e mostrou pragmatismo ao controlar o jogo, dosar o ritmo e construir a goleada sem correr riscos.

Meia-atacante Artur marcou um dos gols da goleada palmeirense – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras dominou o jogo desde o início, trocando passes com eficiência até achar a melhor opção para finalizar. O Goiás, por outro lado, tentava acelerar as jogadas para tentar surpreender a defesa rival. Com isso, os atletas tomavam as decisões erradas na maioria dos lances. Além disso, faltavam variações ofensivas – time só atuava pelo lado esquerdo -, o que facilitava a ação dos zagueiros do Palmeiras.

Outra escrita que se manteve foi a força da bola aérea do Palmeiras. É uma característica que todos os adversários já conhecem, mas poucos conseguem marcá-la. Foi assim que o time abriu o placar aos 9 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga e desvio de Zé Rafael, Artur marcou e fez seu segundo gol em seu retorno ao clube.

Foi um gol de bola parada, mas o time visitante já era bem melhor em todas as fases do jogo. A diferença técnica e tática dos dois times ficou ainda acentuada quando o Goiás ficou com dez jogadores. Aos 40, o zagueiro Lucas Halter fez falta em Rony, que ia em direção ao gol, e foi expulso. Esperto, Abel abriu os laterais e passou a explorar os espaços na defesa rival.

O plano deu certo, e o time visitante começou a construir a goleada no começo do segundo tempo. Atuando como ponta por causa da falta de marcação, Piquerez cruzou e o zagueiro Sidimar fez gol contra: 2 a 0. Já desatento diante da inferioridade, o Goiás praticamente ‘entregou” o terceiro após falha na saída de bola: Raphael Veiga aproveitou e fez seu oitavo gol na temporada – ele é o artilheiro do time.

Na reta final, o técnico Abel Ferreira escalou novamente os garotos, entre eles, Endrick, que não vinha sendo escalado nos três últimos jogos. A joia já negociada com o Real Madrid marcou o quatro gol de cabeça, após cruzamento de Piquerez.

O quinto gol, que fechou a goleada, foi especial. O atacante Dudu encerrou um jejum que vinha desde o jogo diante do Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. Foi o gol mais festejado pela equipe, inclusive pelos jogadores do banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 5 Palmeiras

GOIÁS – Marcelo Rangel; Guilherme, (Sidimar) Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Alisson), Morelli, Palacios (Dodô) e Guilherme; Vinicius (Diego Gonçalves) e Matheus Peixoto (Apodi). Técnico: Emerson Ávila.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke (Garcia), Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Rios) e Veiga (Jhon Jhon); Arthur, Rony (Endrick) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Artur, aos 9 do 1ºT; Sidimar (contra), aos 2; Veiga, aos 32 e Endrick, aos 36; Dudu, aos 44 do 2º T

ÁRBITRO – JWagner Magalhães

CARTÕES AMARELOS – Bruno Melo, Mayke, Veiga, Zé Rafael.

CARTÃO VERMELHO – Lucas Halter.

RENDA – Não divulgada

PÚBLICO – 11.023 pagantes

ESTÁDIO – Serrinha (GO)