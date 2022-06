Palmeiras faz 4 gols em 7 minutos, goleia Atlético-GO e dispara no Brasileirão

Verdão saiu atrás, mas atropelou no final do primeiro tempo e garantiu mais três pontos no campeonato

Gustavo Gómez e Luan comemoram um dos gols palmeirenses - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras vinha tendo dificuldades contra o Atlético-GO, estava perdendo em casa diante de sua torcida, mas em poucos minutos no final do primeiro tempo fez quatro gols, com uma atuação avassaladora, e bateu o rival por 4 a 2, garantindo mais três pontos no Campeonato Brasileiro e se isolando na liderança.

O zagueiro Luan, atuando pelo lado direito da defesa, tinha tudo para ser o vilão do duelo. Aos 28 minutos, ele fez uma lambança e acabou marcando um gol contra. O que poderia ser um peso para o experiente defensor virou energia para ele dar a volta por cima no duelo e ajudar na virada.

Aos 41, ele deu um ótimo lançamento para Veron, que da esquerda deu lindo passe para Zé Rafael. O volante bateu de primeira e empatou o confronto. Dois minutos depois, a pressão continuou e, na cobrança de escanteio de Scarpa, Luan desviou de cabeça e Gómez apareceu no segundo pau para marcar. Ou seja, em dois minutos o zagueirão limpou sua barra.

“O Luan é um jogador com muita experiência. Mostramos nossa força mental, tomamos o gol e não baixamos a cabeça”, afirmou Gómez, elogiando seu companheiro de zaga. “Ele está preparado e mostrando sua capacidade”, continuou.

Atordoado, o Atlético-GO ainda tomou mais dois gols antes do intervalo. Aos 44, Scarpa recebeu de Veron na área e fez o terceiro. Quatro minutos depois, o meia bateu escanteio novamente, Murilo cabeceou e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote Gómez só empurrou para o gol e fez o quarto do Palmeiras.

Nesse panorama, apesar de sair perdendo em casa, o Palmeiras reagiu e em sete minutos fez quatro gols, praticamente definindo a partida. “Temos de agradecer ter terminado logo o primeiro tempo”, disse Marlon, do Atlético-GO. “A gente vinha controlando o Palmeiras, mas tivemos 10 minutos irreconhecíveis e tomamos os gols”, lamentou.

Na etapa final, o técnico Abel Ferreira mexeu no time e começou a poupar alguns jogadores, até porque o time terá clássicos e duelos importantes nos próximos dias. O Atlético-GO até tentou diminuir a vantagem, e em uma saída equivocada de Weverton, Churín aproveitou o rebote e diminuiu de cabeça.

Mesmo com um jogador a menos, a equipe visitante tentava diminuir ainda mais a vantagem do Palmeiras, que continuou buscando o gol, sem muita eficiência, e nas melhores chances parou no goleiro Ronaldo. No final, vitória em casa e festa da torcida alviverde para o líder do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 x 2 ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS: Weverton; Luan (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta); Dudu (Wesley); Rony e Gabriel Veron (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas, Marlon Freitas (Lucas Lima) e Jorginho (Léo Pereira); Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando (Airton). Técnico: Jorginho.

GOLS: Luan (contra), aos 28, Zé Rafael, aos 41, Gustavo Gómez, aos 43 e 48, e Scarpa, aos 44 minutos do 1º tempo; Churín, aos 33 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS: Danilo, Zé Rafael e Churín.

CARTÃO VERMELHO: Arthur Henrique.

RENDA: R$ 2.130.000,00.

PÚBLICO: 38.888 pagantes.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).