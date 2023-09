Palmeiras ‘estica’ folga e faz treino monitorado na Data Fifa para recuperar time

Os jogadores do Palmeiras vão ganhar um maior período de descanso após o empate de domingo, no clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, em razão da Data Fifa. O elenco terá três dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira.

De acordo com o organograma da comissão técnica, o retorno do grupo está marcado para às 16h na Academia de Futebol. Abel Ferreira vai aproveitar o período sem jogos para cuidar da parte física dos jogadores. Além do trabalho feito na Academia de Futebol, o elenco vai ter um acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance.

Para esta Data Fifa, que corresponde às duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Palmeiras teve quatro jogadores convocados para integrar as seleções da América do Sul.

Richard Ríos foi chamado pela Colômbia, Piquerez reforça o Uruguai, Gustavo Gómez integra a seleção paraguaia enquanto Raphael Veiga vai jogar sob o comando do treinador Fernando Diniz com a camisa do selecionado nacional.

O descanso e o treino com acompanhamento do Núcleo de Saúde vai ser importante para deixar o clube preparado para uma sequência de três confrontos em pouco menos de duas semanas. Nos dias 15 e 21 deste mês, o time paulista entra em campo diante do Goiás e do Grêmio pelo Brasileiro. No dia 28, é hora de virar a chave para encarar o Boca Juniors no primeiro duelo das semifinais da Libertadores.