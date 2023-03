Palmeiras está perto de trazer Artur de volta do Red Bull Bragantino

A eliminação do Red Bull Bragantino na semifinal do Paulistão pode ajudar o Palmeiras a viabilizar a contratação de seu primeiro reforço no ano. O desejo do clube paulista é ter de volta o atacante Artur, revelado nas categorias de base do Palmeiras. Houve avanço na negociação. O Palmeiras tem outras conversas em andamento, mas Artur é o mais próximo de ser contratado. O clube tem menos de duas semanas para se entender com o Bragantino, já que a janela de transferências fecha no dia 4 de abril.

Pesa a favor do Palmeiras o desejo do atleta, que quer voltar a defender a equipe que o revelou para o futebol e na qual não conseguiu engrenar, tanto que foi emprestado para Londrina e Bahia antes de ser negociado em 2020 com o Bragantino, que pagou R$ 25 milhões por ele. Neste ano, Artur recusou proposta vantajosa financeiramente de um time do Catar, mas quer não era uma boa para ele esportivamente.

Foi no time de Bragança comprado pela gigante austríaca de bebidas que o atacante atingiu seu auge. Há três temporadas, ele é o destaque da equipe da Red Bull. O melhor dos anos foi o de 2021, em que ele marcou 21 gols em 58 partidas. Isso fez despertar o interesse de alguns clubes de fora do Brasil.

A contratação de Artur é um pedido de Abel Ferreira, que gosta da versatilidade do atleta e quer um jogador que atue pelo lado depois de perder Wesley, negociado com o Cruzeiro no início do ano. Um volante para repor a saída de Danilo também é prioridade do Palmeiras.

Os clubes conversam desde o início do ano, mas ainda não chegaram a um acordo. O Palmeiras, por enquanto, não formalizou uma proposta. O Bragantino não estipulou um valor também, mas topa vender Artur por 10 milhões de euros (R$ 56 milhões).

Os dirigentes têm boa relação pelo histórico recente de negociações. Além de Artur, o Palmeiras emprestou três atletas para o time de Bragança Paulista nos últimos anos: o zagueiro Renan, o atacante Carlos Eduardo e o volante Matheus Fernandes, que deve ser comprado ao final de seu vínculo de empréstimo.

“Estamos abertos a conversar com qualquer clube que seja, obviamente respeitando a vontade do jogador. Se ele manifestar esse desejo, nós vamos sentar, conversar e buscar uma solução”, dissera à rádio BandNews o diretor executivo do Red Bull Bragantino, Thiago Scuro.