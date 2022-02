Palmeiras entra em acordo com Luiz Adriano e rescinde contrato do atacante

Luiz Adriano não é mais jogador do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu entrar em acordo com o atleta e rescindiu seu vínculo, que terminaria apenas em junho de 2023. O acordo, segundo apurou o Estadão, foi bom para as duas partes. O clube economiza uma quantia considerável e o jogador está livre para seguir sua carreira em uma nova equipe.

O atacante não estava nos planos do clube para 2022 e agora está livre para atuar por outra equipe. A janela de transferências para o futebol europeu se fechou na segunda-feira, 31, mas Luiz Adriano pode acertar com um clube do continente porque sua rescisão foi acordada ontem, horas antes de a janela fechar.

A negociação pela saída de Luiz Adriano se arrastou por semanas. Ele queria receber todo o valor a que teria direito até o fim do contrato. O clube aceitou pagar parte desse montante – a quantia não foi revelada – e conseguiu entrar em acordo com o jogador.

Luiz Adriano tinha um dos maiores salários do elenco, com vencimentos mensais superiores a R$ 1 milhão. Sua saída, portanto, representa uma economia importante para o clube, que ainda não conseguiu contratar o tão desejado camisa 9 e usará Rony improvisado na função no Mundial de Clubes. O argentino Lucas Alario chegou a aceitar a proposta palmeirense, mas o Bayer Leverkusen impediu que o acordo fosse concluído.

Luiz Adriano vinha treinando separado do grupo nos últimos dias. Ele afirmou recentemente que não pediu para sair do clube e que estaria disposto a cumprir o contrato com a equipe alviverde “com o mesmo desejo e ambição de quando cheguei”. A diretoria, porém, já havia decidido que não contaria mais com o atleta.

Luiz Adriano chegou ao Palmeiras na metade de 2019, contratado pelo então diretor de futebol Alexandre Mattos. Ele teve um bom início e foi decisivo nas conquistas do Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, todas em 2020. Porém, caiu de rendimento no ano passado, conviveu com uma série de lesões e lidou mal com as críticas dos torcedores, que enxergavam certa indolência na postura do atacante em campo.

Essa relação ruim com grande parte da torcida foi decisiva para o Palmeiras optar em abrir mão do atleta. Ele chegou a debochar dos torcedores na comemoração do seu último gol com a camisa da equipe, na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, em novembro do ano passado. O episódio suscitou até a possibilidade de romper o contrato do jogador naquele momento, mas o diretor Anderson Barros conseguiu contornar a indisposição momentaneamente. No ano passado, o atacante marcou apenas cinco gols em 37 partidas.

Luiz Adriano teve seu nome especulado em outros clubes brasileiros, como Botafogo, Fortaleza e Fluminense. O Cerro Porteño, do Paraguai, seria outro possível destino para o jogador, mas ainda não há nenhuma negociação em curso. A prioridade do atacante é retornar à Europa. No Velho Continente, ele defendeu Shakhtar Donetsk, Milan e Spartak Moscou. Ele se despede do Palmeiras com 32 gols em 104 partidas pela equipe alviverde.