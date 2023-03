Palmeiras ensaia embates em campo reduzido para furar forte retranca do Ituano

O Palmeiras não quer se transformar no terceiro time grande surpreendido pelo Ituano em sequência no Paulistão. O técnico Abel Ferreira prepara uma blitze para furar a possível retranca do time do interior domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Estadual.

Sair na frente será de vital importância para a chegada à decisão. O Ituano saiu na frente do Santos pela última rodada e acabou ganhando por 3 a 0, se livrando do rebaixamento e, ao mesmo tempo, se classificando. A vitória custou vaga aos santistas. Nas quartas, novamente a equipe aprontou, ao abrir o placar na Neo Química Arena diante do Corinthians. Até cedeu o empate, mas se segurou e avançou nos pênaltis.

Ciente que o rival vai mais uma vez deve atuar recuado, apostando em contragolpes, Abel reduziu o campo nas atividades desta quarta-feira, utilizando meio campo. No trabalho, a principal missão de seus homens de frente era passar pelo marcador para criar oportunidades de gol.

O Palmeiras defenderá no domingo uma invencibilidade de 21 jogos no Allianz Parque. São impressionantes 17 vitórias e outros quatro empates. Para avançar à decisão direta, a igualdade não basta. O empate leva a decisão aos pênaltis e a ideia é não passar por esse sufoco. O time trabalha forte para decidir nos 90 minutos como já havia feito na primeira fase, com 3 a 1 em Itu.

Naquele dia, o jovem Jhon Jhon ganhou a primeira oportunidade entre os profissionais e não se esquece. “São experiências incríveis estar com o melhor elenco do Brasil atualmente. Só tenho de agradecer ao Palmeiras e a Deus pelas oportunidades. É muito difícil um menino novo hoje estar se encaixando em um elenco como esse, então eu tenho trabalhado muito no dia a dia para conseguir meu espaço e, junto do grupo, alcançar os nossos objetivos”, afirmou o jovem de 20 anos. “Eu vejo muito o Veiga, o Tabata e o Zé Rafael. São jogadores em quem eu me inspiro e tento pegar um pouco de cada para estar somando no meu futebol.”