Palmeiras ensaia bolas paradas e Deyverson sonha em atuar em ‘clássico diferente’

O Palmeiras fechou a preparação para o clássico contra o Corinthians ensaiando à exaustão jogadas de bolas paradas, defensivas e também ofensivas. O técnico Abel Ferreira não deu pistas sobre a escalação, mas simulou muitas situações de jogo para manter a invencibilidade contra o rival. O atacante Deyverson espera ser escolhido entre os 11 titulares e esbanjou confiança em disputar um clássico “com sabor diferente.”

O atacante pode substituir o titular Luiz Adriano, caso o técnico português opte por uma escalação mista ou alternativa de olho na volta da semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG, na terça-feira. No primeiro turno, em empate por 1 a 1, o português também deu descanso a algumas peças importantes, mas Deyverson só entrou no segundo tempo.

“A preparação foi boa e exigente. Sabemos do tamanho do Palmeiras e cada jogo é uma batalha”, afirmou o atacante. “O clássico contra o Corinthians tem um sabor diferente. Espero que possamos entrar focados naquilo que temos de fazer. Somos um grupo vitorioso, unido, focado, humilde e com os pés no chão”, enfatizou.

Assim como o volante Felipe Melo, que definiu o clássico como uma “guerra” e pediu companheiros bastante ligados, Deyverson também acredita em enorme e acirrada disputa na Neo Química Arena. E garante que “o Palmeiras está pronto.”

Abel Ferreira ensaiou todo tipo de jogada para não ser surpreendido e perder a invencibilidade contra o rival. São sete jogos sem tropeços no clássico. Pensando no Corinthians como se fosse o Atlético-MG, até pênaltis foram ensaiados nesta sexta-feira na Academia de Futebol.

O foto principal, porém, foram os cruzamentos para a área. Abel usou meio campo apenas e primeiro testou o comportamento de seus defensores quando o Corinthians atacar. Depois inverteu as peças e colocou os atacantes para finalizar contra uma defesa corintiana simulada. A ideia é repetir o paredão defensivo que deu certo contra o Atlético-MG, mas com sucesso na frente.