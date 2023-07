Palmeiras enfrenta o Atlético-MG nas oitavas da Libertadores; quartas podem ter Fla-Flu

As oitavas de final de Libertadores terão um duelo brasileiro de peso, com uma disputa entre Palmeiras e Atlético-MG definida em sorteio realizado pela Conmebol nesta quarta-feira. A equipe paulista fará o jogo de volta em casa e o vencedor da partida enfrentará nas quartas de final o sobrevivente de Deportiva Pereira-COL x Independiente Del Valle-EQU.

Durante a cerimônia, os times classificados em primeiro lugar na fase de grupos foram alocados em um mesmo pote e sorteados para enfrentar equipes que avançaram em segundo. As datas ainda não foram definidas, mas os jogos acontecerão nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Fora o confronto entre palmeirenses e atleticanos, não haverá mais nenhum embate nacional nas oitavas, mas há novas possibilidades nas quartas.

O Flamengo, que avançou em segundo lugar, vai encarar o Olimpia-PAR e decidirá a vaga como visitante. Se passar de fase, pode jogar um clássico carioca nas quartas de final, pois caiu do mesmo lado da chave que o rival Fluminense, que visitará o Argentino Juniors na rodada de ida das oitavas e jogará a volta no Rio de Janeiro.

O Athletico-PR, por sua vez, terá pela frente o Bolívar, com o direito de jogar a segunda partida em Curitiba. Caso avance para as quartas de final, pode cruzar o caminho do Internacional, que jogará contra o River Plate. Os outros duelos das oitavas serão Atlético Nacional x Racing e Nacional x Boca Juniors.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores (times à direita decidem em casa)

Chave 1

Atlético Nacional-COL X Racing-ARG

Boca Juniors x Nacional

Chave 2

Deportivo Pereira-COL x Independiente Del Valle-EQU

Atlético-MG x Palmeiras

Chave 3

Bolívar-BOL x Athletico-PR

River Plate x Internacional

Chave 4

Flamengo x Olimpia-PAR

Argentinos Juniors-ARG x Fluminense