Palmeiras empresta meia Lucas Lima ao Fortaleza até o fim da temporada

Sem espaço na equipe titular de Abel Ferreira, o meia Lucas Lima foi emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza nesta quarta-feira. O vínculo do jogador de 31 anos com o novo time tem duração até o fim desta temporada. Lucas Lima disputou apenas oito jogos pelo clube paulista neste ano, com dois gols marcados.

O acerto foi anunciado pelo Fortaleza, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, de forma criativa. Como o clube enfrenta nesta quarta o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o perfil oficial da equipe no Twitter preparou “dicas” para o torcedor diminuir a ansiedade ao longo do dia. Os cearenses estão na terceira colocação da Série A, com os mesmos pontos do Palmeiras e seis atrás do líder Atlético-MG.

O anúncio teve referências ao livro “O meu pé de laranja lima” até a sugestão de ouvir músicas da Família Lima. “É um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível, e que está com muita fome de bola, ele quer jogar no Fortaleza. Conversou comigo e Vojvoda em São Paulo, pessoalmente. E tinha propostas, mas escolheu o Fortaleza. Disse que ficou impressionado com o jogo contra o Palmeiras na Série A, achou o time muito competitivo e intenso”, afirmou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Na equipe cearense, Lucas Lima deve disputar vaga com Matheus Vargas no time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. Antes de se transferir para o Fortaleza, o meia se destacou no Santos, onde jogou entre 2014 e 2017, e foi convocado para a seleção brasileira.

Depois, foi contratado pelo Palmeiras, mas decepcionou e virou alvo de críticas da torcida alviverde. Neste ano, o jogador entrou em campo oito vezes por diferentes competições, como Copa Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão. O Fortaleza é o sexto clube da carreira do atleta, que iniciou sua trajetória na Inter de Limeira, equipe do interior de São Paulo.