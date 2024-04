Palmeiras e Flamengo empatam sem gols em duelo com muitos cartões e pouco futebol

No Allianz Parque, as defesas prevaleceram sobre os ataques em uma partida equilibrada, pela 3ª rodada do Brasileiro

Clubes mais ricos do País e que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo jogaram um futebol abaixo do que se esperava dos times e empataram sem gols neste domingo, em duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

No Allianz Parque, as defesas prevaleceram sobre os ataques em uma partida equilibrada, de muita tática, cartões amarelos (foram 10), faltas e pouca criatividade.

O empate em casa é mau negócio para o time de Abel Ferreira, que soma quatro prontos na competição, vinha de derrota para o Inter e ainda não venceu na condição de mandante. A equipe comandada por Tite tem sete pontos, continua invicta e se coloca entre os líderes. O líder, o momento, é o Red Bull Bragantino.

Palmeiras e Flamengo ficaram no 0 a 0 em São Paulo, neste domingo – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

O que se viu no primeiro tempo no Allianz Parque foram muitas faltas, discussões, tática e pouco futebol. Um jogo estudado, truncado e que não fluiu dos dois lados porque as defesas foram competente e os ataques falharam.

Coletivamente, o Palmeiras foi competente em sua proposta de segurar o Flamengo, marcando pressão e impedindo que os principais talentos do rival jogassem. Arrascaeta, principalmente, foi seguido e marcado de perto sempre por dois ou três palmeirenses.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Acontece que, individualmente, a maioria do time de Abel Ferreira jogou mal. Abusou nos erros de passes, lançamentos e finalizações. Até domínios fáceis a maior parte dos palmeirenses errou. O jovem fenômeno Endrick, a grande esperança de produzir algo diferente, esteve em tarde sem inspiração nos primeiros 45 minutos.

A etapa inicial foi tão sonolenta que os melhores lances do time treinado por Abel Ferreira foram originados pelo alto, em cabeceios de Murillo e Flaco López, ambos para fora. Um chute de Bruno Henrique defendido por Weverton foi o melhor que fez a equipe de Tite.

O clássico entre os clubes mais ricos e mais vencedores do País nos últimos anos melhorou consideravelmente à medida que o desgaste físico dos atletas foi deixando o jogo mais aberto na etapa final.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Apagado no primeiro tempo, Endrick despertou no segundo e foi o protagonista palmeirense. Todas as mais importantes jogadas ofensivas passaram pelos pés do garoto de 17 anos. Mas o camisa 9 não foi eficiente como é capaz de ser. Seu chute mais perigoso passou perto da trave esquerda.

Do outro lado, Tite lançou mão dos craques que haviam deixado no banco. Colocou Gerson, De La Cruz e Pedro, que começaram entre os reservas pensando no duelo do meio de semana contra o Bolívar, na altitude de La Paz, e os visitantes melhoraram. Com poucos passes, conseguiam chegar à área adversária.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Abel demorou para apostar em Lázaro e Estêvão, dois jovens jogadores criativos e capazes de encontrar soluções diante de uma defesa tão forte como a rival rubro-negro. Os dois garotos jogaram pouco tempo e não conseguiram alterar o placar. Aníbal Moreno até foi às redes, mas o volante argentino estava impedido quando cabeceou para o gol.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 FLAMENGO

PALMEIRAS – Weverton; Gómez, Luan e Murilo (Estêvão); Mayke (Marcos Rocha), Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Lázaro) e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO – Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gerson) e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro). Técnico: Tite.

CARTÕES AMARELOS – Mayke, Léo Pereira, Allan, Murillo, Bruno Henrique, Weverton, Gómez, Pulgar, Abel Ferreira, Rony.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima.

PÚBLICO – 29.956 torcedores.

RENDA – R$ 2.829.978,43.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).