Palmeiras é eliminado e dá adeus ao sonho do tricampeonato inédito na Copinha

O sonho do Palmeiras de se tornar o primeiro time a conquistar a Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, três vezes seguidas chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira, o time alviverde foi derrotado pelo Aster Itaquá-SP por 1 a 0 pela terceira fase e se despediu da competição.

Os times se enfrentaram na Arena Barueri, em Barueri, e o único gol da partida saiu no segundo tempo, marcado por Jean Tadeu. Agora, o Aster Itaquá enfrentará o Atlético Guaratinguetá, que eliminou o Taubaté ao vencer por 2 a 0.

Em 2022, o Palmeiras garantiu sua primeira taça na história ao vencer o Santos. No ano seguinte, repetiu a dose, batendo o América-MG. A lista de bicampeões ainda conta com Corinthians, Atlético-MG, Ponte Preta e Santos.

Antes do jogo do Palmeiras, outras quatro partidas foram realizadas. Além do Atlético Guaratinguetá, Coritiba, Ibrachina e Botafogo-SP avançaram às oitavas de final, eliminando Juventus, Vitória e Sfera-SP, respectivamente.

As oitavas de final começarão a ser disputadas nesta terça-feira com quatro jogos. Os outros quatro serão realizados na quarta-feira. O mata-mata seguirá ainda com as quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Taubaté 0 x 2 Atlético Guaratinguetá

Coritiba 0 (5) x (4) 0 Juventus

Vitória 1 (5) x (6) 1 Ibrachina

Botafogo-SP 0 (4) x (3) 0 Sfera

Aster Itaquá 1 x 0 Palmeiras

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL CONFIRMADOS:

Athletico-PR x Grêmio

Novorizontino x São Paulo

Corinthians x CRB

Ituano x América-MG

Atlético Guaratinguetá x Aster Itaquá

Ibrachina x Coritiba