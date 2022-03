Palmeiras e Abel discutem ampliação de contrato por três anos

Palmeiras e Abel Ferreira discutem há alguns dias a ampliação do vínculo do treinador, que termina em dezembro deste ano. O clube ofereceu mais três anos de contrato para o técnico português, que está valorizado, e as conversam estão adiantadas para que ele aceite a proposta.

No fim do ano passado, Leila Pereira assumiu a presidência e ofereceu ao técnico a ampliação de seu contrato. Naquela ocasião, porém, Abel rejeitou a proposta e aceitou apenas o aumento de seu salário. A ideia é que ele receba novamente uma valorização salarial.

A informação sobre a discussão a respeito da renovação do contrato de Abel até 2025 foi dada inicialmente por Marcos Costi, ex-locutor do Allianz Parque, no canal Tá Lá Dentro, e confirmada ao Estadão com pessoas ligadas ao clube e ao treinador.

A renovação, caso se confirme, não significa que Abel não pode deixar o Palmeiras ainda este ano. Mas é uma forma de o clube se proteger das sondagens de equipes do exterior e aumentar a multa rescisória do técnico.

Abel está valorizado com o trabalho bem-sucedido no Palmeiras desde novembro de 2020 e já recebeu sondagens de times da Turquia, Emirados Árabes Unidos, Catar e Espanha, além do Benfica, de Portugal, sua terra natal, o último a procurar o treinador palmeirense.

Abel ostenta quatro troféus em oito finais disputadas em um curto período: apenas um ano e quatro meses. Ganhou a Copa do Brasil de 2020, as duas últimas edições da Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Também tem quatro vices.

Recentemente, ele falou sobre propostas que recebeu. Avisou que tem uma “ligação muito forte” com o Palmeiras e afirmou que não sairá do clube para comandar uma equipe que não brigue por títulos.

“Não vou trocar o Palmeiras por um time de meio de tabela. Quero estar onde eu lute por títulos. E o Palmeiras me dá essas condições e outras mais, como desenvolver e potencializar jogadores”, disse, recentemente. “A gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me oferecer. Como eu sempre digo, tudo no tempo de Deus”.

O inquieto, exigente e estudioso treinador de 44 anos já tem 109 jogos no comando do Palmeiras. São 61 vitórias, 27 derrotas e 21 empates. Nesse período, sob o seu comando, o time marcou 167 gols e sofreu 89. A equipe avançou invicta ao mata-mata do Paulistão, com a melhor campanha entre os 16 times, e enfrenta na próxima quarta-feira o Ituano, em casa.

Na noite desta segunda-feira, o treinador, que é reservado e dá raras entrevistas exclusivas, será sabatinado no programa Roda Viva, da TV Cultura.