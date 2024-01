Palmeiras e Abel Ferreira acertam últimos detalhes para renovar contrato até o fim de 2025

Palmeiras e Abel Ferreira estão muito perto de assinar a renovação do contrato do treinador. O novo vínculo será válido até dezembro de 2025. Apesar das sondagens recentes recebidas pelo português, prevaleceu a relação estreita criada entre o técnico e o clube alviverde.

Originalmente, a ideia de Leila Pereira era ampliar o contrato de Abel até o fim de 2027 para que acabasse junto a um eventual segundo mandato da presidente, que concorrerá pela reeleição no próximo mês de novembro.

No entanto, o acordo encaminhado prevê que Abel fique no Palmeiras por mais duas temporadas apenas. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Uma das intenções do clube era convencer o técnico a permanecer e dirigir a equipe alviverde no novo Mundial de Clubes, que está agendado para os meses de junho e julho de 2025.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e conquistou nove taças desde então: Libertadores (2), Brasileirão (2), Copa do Brasil (1), Paulistão (2), Recopa Sul-Americana (1) e Supercopa do Brasil (1).

No dia 4 de fevereiro, Abel poderá somar mais um título à sua coleção e igualar a marca de Oswaldo Brandão como técnico com mais troféus no Palmeiras. O time alviverde medirá forças com o rival São Paulo, em Belo Horizonte, pela Supercopa do Brasil.

Abel teve um período estendido de férias e só retornou à Academia de Futebol nesta segunda-feira, uma semana após seus comandados. O Palmeiras estreia na temporada 2024 no domingo, às 16h, em visita ao Novorizontino, pela 1ª rodada do Paulistão.