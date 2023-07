Palmeiras domina fora de casa, goleia América-MG e já mira compromisso pela Libertadores

Na Arena Independência, o time paulista soube controlar o jogo e goleou os mandantes por 4 a 1 - Foto: Cesar Greco - Palmeiras

Aos poucos recuperando a confiança que demonstrou nos últimos anos, o Palmeiras visitou o ameaçado América-MG neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não tomou conhecimento do oponente. Na Arena Independência, o time paulista soube controlar o jogo e goleou os mandantes por 4 a 1. Agora, muda o foco para encarar o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira.

A sonora vitória sobre o América-MG traz ainda mais paz para o Palmeiras, que encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer após superar o Fortaleza por 3 a 1 na rodada anterior. Os três pontos somados em Minas Gerais colocam o time de Abel Ferreira na 3ª colocação, com 31 pontos. A equipe mineira se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, na frente apenas do Vasco, lanterna com nove pontos.

Refém de sua condição na tabela e com o apoio massivo de sua torcida, foi o América quem tentou ditar o ritmo no início. Logo aos 5 minutos, o time mineiro já tinha três escanteios a seu favor, sendo o primeiro aos 30 segundos após desvio no arremate de Benítez. Do outro lado, sem pressa, o Palmeiras pareceu saber exatamente quando controlar a bola e quando acelerar o ritmo.

Foi então que a equipe paulista começou a goleada. Paulinho Bóia tomou o primeiro amarelo aos 15 minutos após chutar o rosto de Rony quando tentou afastar a bola. Na sequência, o placar saiu do zero. Aos 17, Murilo confirmou a fama de “mortal” do Palmeiras nas bolas paradas e, de cabeça, completou o cruzamento de Gabriel Menino direto no gol.

Paciente, o Palmeiras mostrou sabedoria ao crescer no momento certo do jogo. Rony, quase fez aos 22, mas marcou aos 25. Novamente após bola parada, o camisa 10 ficou com a bola dentro da área após cobrança de escanteio, limpou os marcadores e estufou as redes de Mateus Pasinato. Um clima de preocupação tomou conta de um lado, enquanto do outro predominou a serenidade.

Não só o ataque palmeirense se mostrou eficaz, mas a defesa também fez a diferença. Se ofensivamente as laterais se mostravam ótima oportunidade de atacar o América, Benítez foi muito bem marcado por Gabriel Menino e Zé Rafael. A empolgação foi tanta que aos 36, Gómez abusou da força e tomou um cartão amarelo como punição.

Foi o momento que o América tentou reacender no jogo. Aos 38, Nicolas descontou para o clube mandante no melhor estilo “Roberto Carlos”: de falta a longa distância. É bem verdade que a bola desviou em Gabriel Menino e deslocou Weverton, mas o que valeu foi a confiança que o gol devolveu aos mineiros. Pedrinho e Mastriani, nos acréscimos, quase conseguiram empatar, mas o árbitro apitou o final da primeira etapa antes disso.

Os dois times voltaram dos vestiários sem mudanças. Se de um lado Vagner Mancini tentou apostar no bom início que seu time mostrou, Abel Ferreira acabou com seus planos. O Palmeiras não só manteve o domínio da partida, como ampliou. Novamente pelo alto, aos 7 minutos, Artur cabeceou e deslocou Pasinato após cruzamento de Mayke e aumentou ainda mais a vantagem. Restou ao comandante mineiro promover, então, três mudanças em sua equipe.

Mas o Palmeiras se mostrou determinado a não correr riscos desnecessários e foi pra cima do América. Aos 13, Rony venceu a defesa e decretou a goleada alviverde após lindo passe de primeira do Raphael Veiga. O VAR traçou as linhas, mas não houveram dúvidas quanto ao lance.

Com o placar nas mãos – não só pela ampla vantagem, mas também pelo domínio do jogo -, Abel Ferreira fez trocas para poupar alguns titulares pensando no jogo de quarta-feira, diante do Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA: AMÉRICA-MG 1 X 4 PALMEIRAS

AMÉRICA-MG – Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Alê (Breno), Emmanuel Martínez (Lucas Kal) e Benítez (Juninho); Paulinho Bóia (Matheusinho), Mastriani (Rodrigo Varanda) e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Luis Guilherme); Jhon Jhon, Rony (Flaco López) e Artur (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Murilo, aos 17, Rony, aos 25, e Nicolas, aos 38 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 7, e Rony, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulinho Bóia, Gustavo Gómez, Juninho.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC-Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).