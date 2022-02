Esporte Palmeiras deverá ter ‘reforços’ diante do Santo André, sábado, no Allianz Parque

Danilo, Dudu, Marcos Rocha, Piquerez e Luan deverão reforçar o Palmeiras na partida deste sábado, às 16 horas, no Allianz Parque, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, contra o Santo André. Eles não participaram da vitória sobre a Ferroviária, por 2 a 0, em Araraquara, na quarta-feira.

Em contrapartida, o técnico Abel Ferreira não deverá contar mais uma vez com Zé Rafael e Gustavo Scarpa, ambos machucados. O volante tem um edema na coxa esquerda, enquanto o meia sofre com um estiramento no joelho esquerdo. Lesões sofridas na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea.

Ambos os atletas não participaram das atividades de campo e ficaram fazendo tratamento na tentativa de poder estar em condições de atuar na próxima quarta, frente ao Athletico-PR, em Curitiba, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.

Um time provável do Palmeiras para encarar o Santo André poderá formar com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Jorge; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

O Palmeiras lidera o Grupo C do Paulistão, com 13 pontos, contra 11 de Ituano e Botafogo, mas o time de Palestra Itália só atuou cinco vezes, enquanto os rivais já se apresentaram em sete oportunidades no Estadual.