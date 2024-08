Palmeiras desiste de contratação de Gabigol e 'novela' sobre futuro do atacante continua - O Liberal

Dois meses após o início das negociações, o Palmeiras desistiu, definitivamente, da contratação de Gabigol, atacante do Flamengo. O clube alviverde tinha interesse em contar com o atleta a partir de 2025, quando se encerra o atual vínculo, mas encerrou as tratativas junto aos empresários por entender que ele não deve ser um foco para a renovação do elenco para a próxima temporada.

A informação foi publicada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo Estadão. Em julho, o Palmeiras chegou a oferecer um pré-contrato a Gabigol e seu estafe, liderado pelo empresário Júnior Pedroso, para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025. Este documento não foi assinado. Essa indefinição faz com que o clube paulista entenda que o camisa 99 do Flamengo não deva ser seu foco.

Em julho, antes do pré-contrato, o Palmeiras chegou a oferecer uma compensação financeira ao Flamengo para que pudesse contar com Gabigol ainda nesta temporada. Além disso, Dudu – à época ‘brigado’ com a torcida por ter negociado sua saída para o Cruzeiro – também esteve na pauta. Ambas as propostas foram recusadas pelo Flamengo, por entender que a quantia oferecida não era suficiente para se desfazer do atacante e pelo clube não ter interesse na chegada de Dudu – principalmente em função de sua idade.

“Sobre o Gabigol, não temos nenhum pré-contrato. Quem disse que tem pré-contrato é mentiroso. Não há documento nenhum”, afirmou Leila Pereira, neste mês, em entrevista na zona mista do Allianz Parque após a eliminação do Palmeiras para o Flamengo na Copa do Brasil. “Tanto o Gabigol, quanto qualquer outro grande jogador, o Palmeiras sempre tem interesse. Sempre temos interesse em grandes jogadores. Mas não tem nada assinado”.

A permanência ou saída de Gabigol se tornou um tema nos bastidores do Flamengo desde o início do ano, já que este seria o último ano de contrato do atacante com o time rubro-negro. Quando Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, ele esteve na pauta do clube. “O Gabigol nos foi oferecido, eu não fui atrás do Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol tem a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador, por onde passou foi artilheiro”, disse em fevereiro, em entrevista ao Arena SBT.

Até o fim das negociações, Gabigol viveu em 2024 seu pior ano com a camisa do Flamengo. Em abril, chegou a ser suspenso do futebol por dois anos, pela tentativa de “fraudar o exame antidoping”. A decisão foi revertida. No mês seguinte, ele foi flagrado utilizando a camisa do Corinthians durante uma confraternização entre amigos na sua casa. O episódio fez com que ele perdesse a camisa 10 e amargasse a reserva do time de Tite.

O Flamengo chegou a oferecer uma extensão contratual a Gabigol, de um ano, mas que foi recusada pelo estafe do atacante. Em julho, em meio à indefinição, o atacante afirmou que “foi decidido que ele vai embora em dezembro”. Mas ele também afirmou que as negociações sobre seu futuro continuariam.

“Tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda, se eu vou ficar ou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, jogar, ter uma sequência, buscar meu espaço no Flamengo. Vou ficar até dezembro e quero ser importante”, afirmou, em entrevista na zona mista do Maracanã após derrota por 2 a 1 para o Fortaleza.