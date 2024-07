Verdão bateu o Timão por 2 a 0, na noite desta segunda, e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Em clássico com briga, discussões, expulsão e bom futebol, o Palmeiras foi superior e mais eficiente que o Corinthians, ganhou de seu maior rival por 2 a 0 nesta segunda-feira à noite e aprofundou a crise da equipe alvinegra, que acumula dois meses sem vitória no Brasileirão. Disputado no Allianz Parque, o clássico fechou a 13ª rodada.

Raphael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras na noite desta segunda (1º) – Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Raphael Veiga foi o personagem do dérbi, para o bem e para o mal. Foi dele o gol que abriu o caminho para a vitória do Palmeiras, que segurou o resultado sem o meio-campista desde o começo do segundo tempo. Numa atitude impulsiva, ele derrubou Garro quando uma confusão já havia se iniciado e levou o vermelho. O jovem zagueiro Vitor Reis, titular pela primeira vez, fechou o placar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vitória leva o Palmeiras de volta à vice-liderança do Brasileirão. São 26 pontos, um a menos que o Flamengo, o atual líder da competição. Como se habituou a fazer em sua casa, o Palmeiras ensaiou uma pressão inicial e indicou que não levaria muito tempo para abrir o placar. Foram 15 minutos de bom futebol, com a marcação adiantada, o que dificultava a saída de bola do Corinthians.

O time de Abel Ferreira teve grande volume de jogo, contudo, não foi tão criativo como pareceu que seria e a pressão foi esfriando à medida que os visitantes conseguiam escapar nos contragolpes, sempre com Wesley, pela esquerda.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Foi Wesley o dono da finalização mais perigosa da equipe de António Oliveira, defendida por Weverton, atento. O lance de maior perigo do Palmeiras saiu dos pés de Flaco López, que arrematou com o pé direito, que não é o seu melhor, e parou no jovem goleiro Matheus Donelli.

Atenção

O Palmeiras voltou atento do intervalo e definiu o clássico no início do segundo tempo, em quatro minutos. Raphael Veiga marcou de falta que ele mesmo havia sofrido. O meio-campista se valeu da sorte ao ver seu chute desviar na cabeça de Fabinho e entrar.

O gol que abriu o placar saiu aos sete. Aos 11, Vitor Reis, jovem zagueiro de 18 anos, cutucou para as redes de cabeça depois de escanteio cobrado por Veiga e fez o segundo.

Mesmo com a expulsão de Raphael Veiga, num ato impensado, o Corinthians não teve a mínima capacidade para chegar ao gol. O Timão tem nove pontos e está na 19ª posição do Brasileirão.