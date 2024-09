Palmeiras dá ênfase a cruzamentos e finalizações e Fabinho vê time em evolução: 'Momento bom' - O Liberal

De olho no confronto com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo dia 15, na retomada da competição após o término da Data Fifa, Abel Ferreira comandou o treino desta sexta-feira dando prioridade à parte técnica. O comandante cobrou capricho nos arremates e finalizações em uma atividade que durou 1 hora e 40 minutos na Academia de Futebol.

Terceiro colocado na classificação com 47 pontos, Abel quer esticar a boa fase da equipe no Nacional. O Palmeiras vem de três vitórias seguidas e está três pontos atrás do líder Botafogo (50 a 47).

O meio-campista Fabinho comentou sobre a intensidade dos treinos nesse período de paralisação do Brasileiro. “Hoje foi um pouco cansativo, mas está sendo positivo para aprimorar e evoluir. Estamos em um momento bom”, afirmou o jogador, afirmou o jogador de 22 anos que tem 77 jogos com a camisa do clube.

Sobre a fase do time, que voltou a engatar uma sequência de vitórias após as eliminações precoces da Libertadores e da Copa do Brasil, o atleta disse que o foco agora é no Brasileiro. “Estamos vendo a evolução a cada dia que passa e estamos aproveitando essa semana cheia”, afirmou.

Na atividade desta sexta, os jogadores praticaram futevôlei como aquecimento e depois participaram de dois treinos simultâneos. Enquanto um grupo ficou nas laterais para aperfeiçoar passes e cruzamentos, o restante ocupou a parte central do campo a fim de melhorar as finalizações.

Como complemento, a comissão técnica organizou ainda uma movimentação técnica em dimensões reduzidas para fazer ajustes. O zagueiro Vítor Reis, que está em fase de transição física, participou de todo o treino.