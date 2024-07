Palmeiras confirma entorse no joelho e tornozelo de Estêvão e início de tratamento conservador

A imagem de um cabisbaixo Estêvão deixando o Engenhão sem conseguir colocar a perna esquerda no chão, amparado pelo companheiro Raphael Veiga, deixou muitos palmeirenses preocupados sobre o futuro de sua atual joia. O garoto passou por exames nesta quinta-feira que foram constatadas torções no joelho e no tornozelo. A boa notícia é que não haverá a necessidade de um processo cirúrgico, somente tratamento conservador.

“O atacante Estêvão sofreu torções no tornozelo e no joelho esquerdos durante a partida de ontem contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O atleta passou por exames nesta quinta-feira e já iniciou tratamento fisioterápico com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP)”, revelou o Palmeiras.

Estêvão se machucou no fim do segundo tempo da derrota diante do Botafogo, por 1 a 0, ao dar um carrinho em dividida com o marcador. Na hora ele já gritou de dor, rolando no gramado, e acabou substituído. Havia o temor de possível rompimento de ligamentos, o que acabou descartado após os exames.

O Palmeiras não informou o período de recuperação, mas o jovem de 17 anos deve perder uma sequência de jogos. E quem pode substituí-lo em breve é Lázaro, que iniciou a transição física nesta quinta, recuperado de um problema muscular na coxa esquerda. Na reapresentação do elenco, os titulares fizeram um trabalho regenerativo.

Lázaro participou de parte do treino com o grupo no gramado. Mas ainda precisará de alguns dias ainda para estar à disposição de Abel Ferreira. Para o duelo de sábado, diante do Cruzeiro, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, o treinador pode optar pela estreia como titular de Felipe Anderson – entrou bem diante do Botafogo -, ou por dar chances desde o início a Dudu. O time defenderá tabu de seis jogos em sua casa com os mineiros, com quatro vitórias e dois empates.

Com a derrota para o Botafogo, o time viu o rival abrir três pontos de vantagem e não pode tropeçar em casa, sob o risco de também ser ultrapassado pelo Flamengo, que entra em campo no mesmo dia, mas mais cedo, encarando o Criciúma, no Maracanã.