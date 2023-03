Palmeiras confirma cirurgia de Atuesta e dá espaço para Pedro Lima nos treinos

Meia colombiano sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

Após exames realizados na terça-feira, o departamento médico do Palmeiras constatou que o volante colombiano Atuesta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por um cirurgia nos próximos dias. Ele se machucou durante a atividade realizada pelos jogadores que não atuaram na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária.

Com a baixa, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira decidiu integrar o versátil meia Pedro Lima, de 19 anos, aos treinos na Academia de Futebol. O jovem foi um dos destaques do Palmeiras na conquista da Copa São Paulo em janeiro deste ano, assim como nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ao longo de 2022.

“O ano de 2023 tem sido bem legal. A gente começou com o bicampeonato da Copinha, que foi muito bom, pois era o nosso grande objetivo. Agora fico muito feliz de treinar aqui com os profissionais, com os jogadores que eu via pela TV. Poder aprender com eles no dia a dia é muito importante e uma experiência incrível”, disse o jogador de 19 anos.

“A comissão técnica fala bastante com a gente. Eles são muito cientes do que a gente pode entregar e nos ajudam muito neste processo de evolução. O ambiente aqui é muito leve, ainda mais tendo esses jogadores com quem a gente pôde ser campeão junto, como Endrick, Garcia, Fabinho, Naves, Vanderlan e Jhon Jhon. A gente se sente ainda mais acolhido”,completou.

No Palmeiras desde a categoria sub-13, Pedro Lima se consolidou no sub-20 jogando como meia, mas adaptou-se para jogar como segundo volante, função que já havia executado em outras categorias, assim como primeiro volante e zagueiro. A maior inspiração dele dentro do elenco alviverde é Zé Rafael, justamente pela capacidade de se reinventar.

“Tenho como ídolo o Zé Rafael. Ele é um cara em quem me inspiro bastante, sobretudo por ser da minha posição e por fazer outras também. Ele conseguiu se reinventar aqui dentro, chegou como ponta, jogou de meia, atacante e agora está atuando de volante e é um dos melhores do Brasil. Muito legal estar aprendendo com ele”, comentou o jovem palmeirense.

Pedro treinou com o elenco nesta quarta-feira e deve continuar participando das atividades. O treinador Abel Ferreira prepara o time para o jogo da última rodada do Paulistão, no domingo, contra o Guarani, às 16 horas, no Brinco de Ouro. Líder do Grupo D, com 27 pontos, tem a missão de confirmar a melhor campanha geral da primeira fase.