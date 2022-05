Palmeiras confirma acerto de primeiro contrato profissional com Endrick

O Palmeiras confirmou, nesta segunda-feira, que acertou com Endrick o seu primeiro contrato profissional. Conforme o Estadão publicou na última semana, o acordo já havia sido apalavrado entre as partes e restava somente o anúncio oficial do clube alviverde. A presidente Leila Pereira posou com o jovem e seus familiares para a realização do anúncio.

Como Endrick ainda tem 15 anos, está vedada qualquer assinatura de vínculo profissional. A partir de 21 de julho, quando o atacante completa 16 anos, o contrato poderá ser confirmado. O acordo prevê uma multa de 60 milhões de euros (pouco mais de R$ 308 milhões na cotação atual) e é semelhante à do promissor atacante Giovani, que já faz parte do elenco profissional.

De acordo com a legislação, o Palmeiras não pode assinar um contrato cuja extensão seja maior do que três anos com qualquer jogador que tenho menos de 18 anos de idade. Assim, o primeiro vínculo com Endrick terá duração até julho de 2025, mas nada impede o clube alviverde de aumentar o tempo do acordo quando o jovem atingir a maioridade.

O mesmo motivo também blinda o Palmeiras de qualquer assédio sobre Endrick neste momento. O jogador já teve nome ventilado no Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain. Pelas regras, um jogador só pode deixar seu país de origem após os 18 anos ou por questões muito específicas, as quais não correspondem ao caso do jovem atleta palestrino.

Endrick foi o principal nome da conquista inédita do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, a expectativa sobre o jogador aumentou, e a torcida não vê a hora em que o atleta fará sua estreia no time principal. O jovem tem participado de algumas atividades com o elenco profissional, mas Abel Ferreira não quer queimar etapas e terá cautela para usar o jogador.