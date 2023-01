Palmeiras busca ‘soluções ofensivas’ para se encontrar no Paulistão

O empate sem gols com o São Bento, sábado, no Allianz Parque, foi uma estreia frustrante para o Palmeiras no Paulistão. Além do resultado, o desempenho, principalmente o ofensivo, não foi dos melhores, por isso os treinamentos antes do duelo de quinta-feira com o Botafogo de Ribeirão Preto têm sido dedicados a buscar soluções ofensivas, conforme explicado pelo lateral-esquerdo Piquerez.

“Foi um resultado que a gente não queria, o primeiro jogo do ano e estávamos muito tempo sem jogar. Mas não tem desculpas e temos também de dar os parabéns à equipe adversária. Sabemos que no Paulista as equipes vão nos esperar mais perto de sua baliza e a gente tem que buscar soluções para fazer os gols. Já começamos a nos preparar para o jogo contra o Botafogo, para irmos a Ribeirão Preto e buscar os primeiros três pontos do ano”, afirmou o defensor.

Durante o treino desta terça, Abel comandou um trabalho de ações de ataque e defesa no último terço do campo, antes de uma prática de construção de jogadas. O treinamento foi finalizado com uma atividade de cruzamentos e finalizações.

A busca por uma reação rápida no Paulistão será importante também para que o Palmeiras chegue bem preparado à decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. O duelo entre os palmeirenses, campeões brasileiros de 2022, e os flamenguistas, vencedores da edição passada da Copa do Brasil, está marcado para o dia 28 de janeiro, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

“Em pouco tempo, conseguimos conquistar muitas taças e a motivação de ganhar é a base de tudo. Aqui temos as coisas bem claras: estamos em um time muito grande e temos que ganhar todas as partidas. Temos a Supercopa agora e estamos nos preparando para jogar e ganhar. E, depois, ao longo do ano, brigar por todas as competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, para tratar de ganhar a maior quantidade de títulos possível”, disse Piquerez.