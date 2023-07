Esporte Palmeiras aumenta ingressos para jogo decisivo da Copa do Brasil com o São Paulo

O Palmeiras tratou de maneira diferente os jogos contra o Flamengo, neste domingo, pelo Brasileirão, e de quinta-feira, às 20 horas, na volta da Copa do Brasil, contra o São Paulo, mesmo nutrindo enorme rivalidade com os adversários. Depois de baixar o preço contra os cariocas e alegrar a torcida, já voltar a aumentar os bilhetes para o clássico decisivo.

Há algumas rodadas que o clube vem adotando uma política de preços altos para os jogos mais importantes e decisivos. Crente que disputaria a liderança no duelo com o Botafogo, na 12ª rodada, o clube cobrou o bilhete mais baixo a R$ 180, o que gerou enorme protesto, sobretudo das torcidas organizadas.

Agora, quem não participar dos planos de sócios mais avançados do Avanti – o bronze paga valor cheio – e quiser ajudar a equipe a revirar o 1 a 0 sofrido no Morumbi contra o São Paulo, terá de desembolsar ao menos R$ 180 para ficar no Gol Norte. O bilhete mais caro é na Central Oeste: R$ 360. As vendas começam na segunda-feira.

Em comparação com os bilhetes à venda contra o Flamengo, o preço bate 50% de aumento, com a mesma Central Oeste saindo por “apenas” R$ 240 para este domingo. O mais barato diante do Flamengo está custando R$ 130. Mesmo com a alta para receber o São Paulo, o clube quer lotação máxima no clássico.

Antes de pensar nas quartas de final da Copa do Brasil, contudo, Abel Ferreira precisa armar a equipe para superar o Flamengo e tentar diminuir a vantagem de nove pontos do líder Botafogo. É possível que o treinador poupe algumas peças. Zé Rafael já iniciou a transição após sofrer um estiramento no joelho direito e aprimora o físico para tentar participar da decisão.