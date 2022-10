Palmeiras aprimora ataque e Marcos Rocha vê torcida como diferencial no clássico

A necessidade de vitória do São Paulo tende a complicar ainda mais a vida do Palmeiras no clássico deste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Para evitar surpresas, Abel Ferreira vem preparando o time de todas as maneiras para não perder a vantagem de 10 pontos no topo da tabela. Com atenção ao setor ofensivo, que não terá Rony, o time fez aprimoramentos nesta sexta-feira. Marcos Rocha mostrou confiança e acredita que a força da torcida será um diferencial para nova vitória contra os rivais do estado.

Ainda sem definir o substituto de Rony – Merentiel parece em vantagem no grupo – Abel Ferreira fez um intenso trabalho de construções de jogadas e marcação sob pressão. A ideia é roubar a bola já próximo da área do São Paulo. O português também trabalhou jogadas para fugir da marcação adversária.

O Palmeiras definiu as 10 últimas rodadas como finais em série e quer diminuir sua contagem regressiva com mais três pontos na conta após o empate na visita ao Atlético-GO, resultado definido no elenco como bom.

“Temos uma sequência muito boa de vitórias, de invencibilidade nos confrontos diretos contra os rivais (ganhou as cinco na competição e vem de 12 partidas sem perder clássicos, sendo 10 vitórias). Vejo algumas vezes falarem que perdemos dois pontos contra o Atlético-GO, mas na verdade o Palmeiras ganhou mais um”, garante Marcos Rocha. “Faltam sete jogos e nossa ideia sempre foi pontuar na competição. O Palmeiras traçou isso como meta, então somamos mais um ponto e diminuímos uma final.”

O otimismo do lateral-direito é grande. Na mesma proporcional do respeito que impõe ao São Paulo, algoz do time na Copa do Brasil e que vem dando trabalho nos últimos encontros. Apesar de a torcida pregar um clima de revanche, Marcos Rocha prevê dificuldades, apesar de apostar na força das arquibancada.

“Um jogo difícil dentro de casa contra o São Paulo, uma equipe que precisa se recuperar na competição”, reconhece. “Tenho certeza de que será casa cheia, teremos o apoio do nosso torcedor mais uma vez, aquele clima que nos dá uma expectativa grande de apresentar um bom futebol. Espero corresponder isso junto aos meus companheiros e dentro de casa conseguirmos os três pontos”, completa Marcos Rocha.