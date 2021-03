Esporte Palmeiras antecipa folga de grupo de jogadores após suspensão do Estadual

A suspensão da rodada de fim de semana do Campeonato Paulista mexeu com a programação de férias do Palmeiras. O clube tem realizado um rodízio de descanso de todo o elenco após a longa temporada 2020 e anunciou nesta sexta-feira uma mudança na agenda original. A segunda turma de jogadores sairia de férias apenas na segunda-feira, porém já está liberada dos treinos para descansar.

O Palmeiras manteria esse grupo até segunda-feira para contar com esses jogadores para o clássico diante do São Paulo, que seria realizado neste fim de semana. Porém, na quinta a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que toda a rodada estava suspensa por causa do decreto estadual para não realizar atividades esportivas coletivas. Assim, a comissão técnica repensou a programação.

Saem de férias nesta sexta-feira os seguintes jogadores: Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Segundo o clube, os atletas se reapresentam no dia 31, quando realizam exames PCR antes de serem reintegrados ao elenco. Por outro lado, quem retorna nesta sexta à equipe são os jogadores que ganharam dez dias de férias: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian.

Esses jogadores receberam o descanso antes por terem sido os atletas mais utilizados na temporada 2020. Todos foram liberados no dia 9 de março, um dia depois da conquista da Copa do Brasil. O mesmo vale para o técnico Abel Ferreira, que viajou para Portugal para reencontrar a família. O treinador só deve voltar ao trabalho na próxima semana. Por enquanto, quem comanda o time é o auxiliar João Martins.

O Palmeiras também decidiu dar uma folga aos demais jogadores, aqueles que não vão tirar férias neste início de temporada. Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva estão dispensados dos trabalhos no fim de semana e só vão se reapresentar na segunda-feira.